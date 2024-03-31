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    • «Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Жирона
    31.03.2024, воскресенье, 17:15
    Испания. Примера, 30 тур
    3 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бетис
    36' А. Довбик (П)
    65' А. Довбик
    90+2' К. Стуани
    45+4' В. Жозе
    76' В. Жозе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Жирона
    13
    Пауло Газзанига
    ВР
    17
    Дейли Блинд
    ЛЗ
    3
    Мигель Гутьеррес
    ЛЗ
    25
    Эрик Гарсия
    ЦЗ
    20
    Ян Коуто
    ПЗ
    5
    Давид Лопес
    ОП
    14
    Алейкс Гарсия
    (К) ЦП
    23
    Иван Мартин
    АП
    8
    Виктор Цыганков
    ПВ
    24
    Порту
    ПВ
    9
    Артем Довбик
    ЦФ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Бетис
    13
    Руй Силва
    ВР
    20
    Абнер
    ЛЗ
    28
    Шади Рияд
    ЦЗ
    6
    Герман Пеццелла
    ЦЗ
    5
    Гидо Родригес
    ЦП
    8
    Набиль Фекир
    (К) АП
    18
    Пабло Форнальс
    АП
    22
    Иско
    АП
    24
    Айтор Руйбаль
    ПВ
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    10
    Айосе Перес
    ЦФ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Жирона
    26
    Тони Фуидиас
    ВР
    1
    Хуан Карлос
    ВР
    15
    Хуанпе
    ЦЗ
    4
    Арнау Мартинес
    ПЗ
    22
    Джон Солис
    ЦП
    21
    Янхель Эррера
    ЦП
    18
    Пабло Торре
    АП
    10
    Борха Гарсия
    АП
    11
    Валери Фернандес
    ПВ
    7
    Кристиан Стуани
    ЦФ
    31
    Jastin García
    ЦФ
    Бетис
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    3
    Хуан Миранда
    ЛЗ
    19
    Сократис Папастатопулос
    ЦЗ
    2
    Эктор Бельерин
    ПЗ
    14
    Виллиам Карвалью
    ОП
    27
    Серджи Альтимира
    ЦП
    4
    Джонни
    ЦП
    17
    Родри
    АП
    7
    Абде
    ЛВ
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    9
    Луис Авила
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    13
    Газзанига
    3
    Гутьеррес
    17
    Блинд
    25
    Гарсия
    20
    Коуто
    5
    Лопес
    14
    Гарсия
    8
    Цыганков
    23
    Мартин
    24
    Порту
    9
    Довбик
    3-1-3-3
    13
    Силва
    28
    Рияд
    6
    Пеццелла
    20
    Абнер
    5
    Родригес
    24
    Руйбаль
    22
    Иско
    18
    Форнальс
    10
    Перес
    12
    Виллиан Жозе
    8
    Фекир
    23
    Мартин
    15
    Хуанпе
    15
    Хуанпе
    23
    Мартин
    8
    Цыганков
    21
    Эррера
    21
    Эррера
    8
    Цыганков
    24
    Порту
    18
    Торре
    18
    Торре
    24
    Порту
    9
    Довбик
    11
    Фернандес
    11
    Фернандес
    9
    Довбик
    5
    Лопес
    7
    Стуани
    7
    Стуани
    5
    Лопес
    20
    Абнер
    3
    Миранда
    3
    Миранда
    20
    Абнер
    28
    Рияд
    19
    Папастатопулос
    19
    Папастатопулос
    28
    Рияд
    8
    Фекир
    14
    Карвалью
    14
    Карвалью
    8
    Фекир
    Авила
    17
    Родри
    17
    Родри
    Авила
    10
    Перес
    9
    Авила
    9
    Авила
    10
    Перес
    Остались в запасе
    Жирона
    Бетис
    26
    Тони Фуидиас
    ВР
    1
    Хуан Карлос
    ВР
    4
    Арнау Мартинес
    ПЗ
    22
    Джон Солис
    ЦП
    10
    Борха Гарсия
    АП
    31
    Jastin García
    ЦФ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    2
    Эктор Бельерин
    ПЗ
    27
    Серджи Альтимира
    ЦП
    4
    Джонни
    ЦП
    7
    Абде
    ЛВ
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Остались в запасе
    26
    Тони Фуидиас
    ВР
    1
    Хуан Карлос
    ВР
    4
    Арнау Мартинес
    ПЗ
    22
    Джон Солис
    ЦП
    10
    Борха Гарсия
    АП
    31
    Jastin García
    ЦФ
    Остались в запасе
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    2
    Эктор Бельерин
    ПЗ
    27
    Серджи Альтимира
    ЦП
    4
    Джонни
    ЦП
    7
    Абде
    ЛВ
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    Главный тренер
    Мигель «Мичел» Санчес Муньос
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Статистика матча Жирона - Бетис
    3
    4
    Всего ударов по воротам
    9
    7
    Удары в створ
    5
    4
    Владение мячом %
    57
    43
    Желтые карточки
    3
    4
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    13
    14
    Офсайды
    3
    2
    Количество передач
    575
    430
    Сейвы
    2
    2
    Точность передач %
    87
    82
    Удары мимо ворот
    0
    2
    Блокированные удары
    4
    1
    Удары из пределов штрафной
    8
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    3
    xG (ожидаемые голы)
    3.08
    0.55
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Бетиса», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 17:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Бетис»

    «Жирона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 11:30
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