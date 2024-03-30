Ньюкасл
30.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 3
Матч завершен
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Вест Хэм
6' А. Исак (П)
77' А. Исак (П)
83' Х. Барнс
90' Х. Барнс
21' М. Антонио
45+10' М. Кудус
48' Д. Боуэн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Мартин Дубравка
ВР
6
Джамал Ласселлс
(К) ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
36
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Мохаммед Кудус
АП
10
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
18
Лорис Кариус
ВР
11
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Пол Дамметт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Харви Барнс
ЛП
20
Льюис Холл
ЦП
40
Джо Уайт
АП
32
Эллиот Андерсон
АП
24
Мигель Альмирон
ПВ
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
40
George Earthy
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
4-3-2-1
1
Дубравка
6
Ласселлс
5
Шер
33
Берн
21
Ливраменто
36
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Гордон
23
Мерфи
14
Исак
4-1-1-3-1
23
Ареоля
5
Цоуфал
4
Зума
15
Мавропанос
33
Эмерсон
28
Соучек
7
Уорд-Проус
20
Боуэн
10
Пакета
14
Кудус
9
Антонио
6
Ласселлс
17
Крафт
17
Крафт
6
Ласселлс
Альмирон
15
Барнс
15
Барнс
Альмирон
Крафт
20
Холл
20
Холл
Крафт
28
Уиллок
32
Андерсон
32
Андерсон
28
Уиллок
21
Ливраменто
24
Альмирон
24
Альмирон
21
Ливраменто
23
Ареоля
1
Фабиански
1
Фабиански
23
Ареоля
7
Уорд-Проус
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Уорд-Проус
9
Антонио
11
Филлипс
11
Филлипс
9
Антонио
5
Цоуфал
18
Ингс
18
Ингс
5
Цоуфал
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
18
Лорис Кариус
ВР
11
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Пол Дамметт
ЛЗ
40
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
40
George Earthy
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
18
Лорис Кариус
ВР
11
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Пол Дамметт
ЛЗ
40
Джо Уайт
АП
Остались в запасе
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
40
George Earthy
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
3
1
1
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Вест Хэма», 30-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «Фонбет».