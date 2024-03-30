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    • «Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Ньюкасл
    30.03.2024, суббота, 15:30
    Англия. Премьер-лига, 30 тур
    4 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Вест Хэм
    6' А. Исак (П)
    77' А. Исак (П)
    83' Х. Барнс
    90' Х. Барнс
    21' М. Антонио
    45+10' М. Кудус
    48' Д. Боуэн
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ньюкасл
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    6
    Джамал Ласселлс
    (К) ЦЗ
    5
    Фабиан Шер
    ЦЗ
    33
    Дэн Берн
    ЦЗ
    21
    Валентино Ливраменто
    ПЗ
    36
    Шон Лонгстафф
    ЦП
    39
    Бруно Гимарайнс
    ЦП
    28
    Джозеф Уиллок
    ЦП
    10
    Энтони Гордон
    ЛВ
    23
    Джейкоб Мерфи
    ПВ
    14
    Александер Исак
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Вест Хэм
    23
    Альфонсе Ареоля
    ВР
    33
    Эмерсон
    ЛЗ
    4
    Курт Зума
    (К) ЦЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    28
    Томаш Соучек
    ОП
    7
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    14
    Мохаммед Кудус
    АП
    10
    Лукас Пакета
    АП
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    9
    Майкл Антонио
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Ньюкасл
    18
    Лорис Кариус
    ВР
    11
    Мэтт Ритчи
    ЛЗ
    3
    Пол Дамметт
    ЛЗ
    17
    Эмиль Крафт
    ПЗ
    15
    Харви Барнс
    ЛП
    20
    Льюис Холл
    ЦП
    40
    Джо Уайт
    АП
    32
    Эллиот Андерсон
    АП
    24
    Мигель Альмирон
    ПВ
    Вест Хэм
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    2
    Бен Джонсон
    ПЗ
    11
    Калвин Филлипс
    ОП
    40
    George Earthy
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    4-3-2-1
    1
    Дубравка
    6
    Ласселлс
    5
    Шер
    33
    Берн
    21
    Ливраменто
    36
    Лонгстафф
    39
    Гимарайнс
    28
    Уиллок
    10
    Гордон
    23
    Мерфи
    14
    Исак
    4-1-1-3-1
    23
    Ареоля
    5
    Цоуфал
    4
    Зума
    15
    Мавропанос
    33
    Эмерсон
    28
    Соучек
    7
    Уорд-Проус
    20
    Боуэн
    10
    Пакета
    14
    Кудус
    9
    Антонио
    6
    Ласселлс
    17
    Крафт
    17
    Крафт
    6
    Ласселлс
    Альмирон
    15
    Барнс
    15
    Барнс
    Альмирон
    Крафт
    20
    Холл
    20
    Холл
    Крафт
    28
    Уиллок
    32
    Андерсон
    32
    Андерсон
    28
    Уиллок
    21
    Ливраменто
    24
    Альмирон
    24
    Альмирон
    21
    Ливраменто
    23
    Ареоля
    1
    Фабиански
    1
    Фабиански
    23
    Ареоля
    7
    Уорд-Проус
    2
    Джонсон
    2
    Джонсон
    7
    Уорд-Проус
    9
    Антонио
    11
    Филлипс
    11
    Филлипс
    9
    Антонио
    5
    Цоуфал
    18
    Ингс
    18
    Ингс
    5
    Цоуфал
    Остались в запасе
    Ньюкасл
    Вест Хэм
    18
    Лорис Кариус
    ВР
    11
    Мэтт Ритчи
    ЛЗ
    3
    Пол Дамметт
    ЛЗ
    40
    Джо Уайт
    АП
    Главный тренер
    Эдди Хау
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    40
    George Earthy
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Остались в запасе
    18
    Лорис Кариус
    ВР
    11
    Мэтт Ритчи
    ЛЗ
    3
    Пол Дамметт
    ЛЗ
    40
    Джо Уайт
    АП
    Остались в запасе
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    40
    George Earthy
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
    3
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    24
    9
    Удары в створ
    9
    4
    Владение мячом %
    60
    40
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    3
    4
    Нарушения
    9
    7
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    488
    330
    Сейвы
    1
    5
    Точность передач %
    82
    73
    Удары мимо ворот
    7
    3
    Блокированные удары
    8
    2
    Удары из пределов штрафной
    18
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    1
    xG (ожидаемые голы)
    3.72
    1.3
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Вест Хэма», 30-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Вест Хэм»

    «Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 10:35
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