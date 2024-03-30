Наполи
30.03.2024, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 3
Матч завершен
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Аталанта
26' А. Миранчук
45' Д. Скамакка
88' Т. Коопмейнерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Хамед Траоре
АП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Петр Зелински
ЦП
32
Леандер Дендокер
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
26
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
6
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
7
Теун Коопмейнерс
ОП
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
4-2-2-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
5
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Траоре
21
Политано
81
Распадори
9
Осимхен
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
33
Хатебур
4
Хайен
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
59
Миранчук
8
Пашалич
90
Скамакка
8
Траоре
20
Зелински
20
Зелински
8
Траоре
21
Политано
29
Линдстрем
29
Линдстрем
21
Политано
81
Распадори
26
Нгонг
26
Нгонг
81
Распадори
99
Ангисса
18
Симеоне
18
Симеоне
99
Ангисса
77
Дзаппакоста
22
Руджери
22
Руджери
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
19
Джимсити
19
Джимсити
23
Колашинац
42
Скальвини
2
Толой
2
Толой
42
Скальвини
8
Пашалич
7
Коопмейнерс
7
Коопмейнерс
8
Пашалич
90
Скамакка
11
Лукман
11
Лукман
90
Скамакка
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
32
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
32
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Аталанта
2
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Аталанты», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Фонбет».