Дания
23.03.2024, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Идет первый тайм 9‘
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П1
1.87
Х
3.3
П2
4.7
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Швейцария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Симон Кьер
(К) ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
19
Дан Ндой
ПВ
9
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Мадс Расмуссен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Мэтт О'Райли
ЦП
25
Густав Исаксен
ПП
11
Мохаммед Дарами
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Швейцария
21
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
24
Бесир Омераджич
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
16
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Венсан Сьерро
ЦП
26
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Зеки Амдуни
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
3
Вестергор
4
Кьер
2
Андерсен
17
Кристиансен
8
Делэни
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
20
Поульсен
9
Хойлунд
4-2-1-2-1
1
Зоммер
3
Видмер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
19
Ндой
17
Варгас
9
Окафор
Остались в запасе
Дания
Швейцария
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Мадс Расмуссен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Мэтт О'Райли
ЦП
25
Густав Исаксен
ПП
11
Мохаммед Дарами
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
24
Бесир Омераджич
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
16
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Венсан Сьерро
ЦП
26
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
6
Якоб Расмуссен
ЦЗ
13
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Мадс Расмуссен
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Мэтт О'Райли
ЦП
25
Густав Исаксен
ПП
11
Мохаммед Дарами
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид фон Бальмус
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
24
Бесир Омераджич
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
16
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Венсан Сьерро
ЦП
26
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Дания - Швейцария
Всего ударов по воротам
2
0
Владение мячом %
68
32
Нарушения
2
0
Количество передач
73
36
Точность передач %
89
80
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Дания против Швейцарии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Швейцария
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Pari».