Россия
21.03.2024, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Матч завершен
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Сербия
21' А. Миранчук (П)
32' М. Осипенко
55' А. Миранчук
90+1' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Александр Сильянов
ПЗ
28
Сергей Волков
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Иван Обляков
АП
19
Антон Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
26
Даниил Хлусевич
ПП
10
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сербия
12
Джордже Петрович
ВР
3
Филип Младенович
ЛЗ
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
6
Милан Гайич
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
14
Евгений Морозов
ЦЗ
2
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
11
Алексей Миранчук
АП
18
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Евгений Харин
ЛВ
20
Сергей Пиняев
ЛВ
13
Иван Сергеев
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Эрхан Машович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Срджан Мияилович
ЦП
19
Лазар Самарджич
АП
21
Самед Баждар
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Сафонов
22
Сильянов
5
Осипенко
28
Волков
15
Глебов
6
Баринов
26
Хлусевич
27
Обляков
17
Головин
19
Миранчук
10
Тюкавин
4-1-2-2-1
12
Петрович
6
Гайич
2
Павлович
16
Эракович
3
Младенович
5
Зделар
14
Живкович
22
Лукич
7
Гачинович
10
Тадич
8
Йович
28
Волков
4
Горшков
4
Горшков
28
Волков
5
Осипенко
14
Морозов
14
Морозов
5
Осипенко
19
Миранчук
8
Захарян
8
Захарян
19
Миранчук
27
Обляков
11
Миранчук
11
Миранчук
27
Обляков
17
Головин
18
Зиньковский
18
Зиньковский
17
Головин
10
Тюкавин
13
Сергеев
13
Сергеев
10
Тюкавин
3
Младенович
13
Машович
13
Машович
3
Младенович
5
Зделар
11
Костич
11
Костич
5
Зделар
7
Гачинович
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
7
Гачинович
10
Тадич
17
Мияилович
17
Мияилович
10
Тадич
8
Йович
19
Самарджич
19
Самарджич
8
Йович
14
Живкович
9
Митрович
9
Митрович
14
Живкович
Остались в запасе
Россия
Сербия
16
Андрей Лунев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
2
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Евгений Харин
ЛВ
20
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
21
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
1
Александр Максименко
ВР
2
Арсен Адамов
ПЗ
24
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Евгений Харин
ЛВ
20
Сергей Пиняев
ЛВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
21
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Россия - Сербия
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Угловые удары
8
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча сборной России против Сербии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».