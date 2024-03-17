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    • «Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Атлетико
    17.03.2024, воскресенье, 23:00
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.25
    Х
    3.7
    П2
    3.2
    Реклама, 18+
    Барселона
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    12
    Самуэль Лино
    ЛЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    20
    Аксель Витсель
    ЦЗ
    14
    Маркос Льоренте
    ПЗ
    8
    Сауль Ньигес
    ЦП
    6
    Коке
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    9
    Мемфис Депай
    ЦФ
    19
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    2
    Жоау Канселу
    ЛЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ПЗ
    11
    Рафинья
    ЦП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦП
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    27
    Ламин Ямаль
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Атлетико
    Барселона
    3-2-3-2
    13
    Облак
    4
    Паулиста
    22
    Эрмосо
    20
    Витсель
    12
    Лино
    14
    Льоренте
    8
    Ньигес
    6
    Коке
    5
    Де Пауль
    19
    Мората
    9
    Депай
    4-3-3
    1
    тер Стеген
    23
    Кунде
    33
    Кубарси
    5
    Мартинес
    2
    Канселу
    11
    Рафинья
    22
    Гюндоган
    15
    Кристенсен
    27
    Ямаль
    38
    Гиу
    14
    Феликс
    Остались в запасе
    Атлетико
    Барселона
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Статистика матча Атлетико - Барселона
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Барселона»

    Атлетико – Барселона: смотреть онлайн 17 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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