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    • «Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Вильярреал
    17.03.2024, воскресенье, 18:15
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.18
    Х
    3.4
    П2
    3.55
    Реклама, 18+
    Валенсия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Вильярреал
    13
    Филип Реннинген Йоргенсен
    ВР
    18
    Йерсон Москера
    ЛЗ
    12
    Эрик Байи
    ЦЗ
    23
    Айсса Манди
    ЦЗ
    17
    Кико Фемения
    ПЗ
    16
    Алехандро Баэна
    ЛП
    4
    Санти Комесанья
    ЦП
    10
    Даниэль Парехо
    ЦП
    25
    Бертран Траоре
    ПП
    7
    Жерар Морено
    ЦФ
    11
    Александр Сорлот
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Валенсия
    25
    Гиорги Мамардашвили
    ВР
    14
    Хосе Луис Гайя
    ЛЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    20
    Димитри Фулкье
    ПЗ
    7
    Серхи Каньос
    ЛП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    18
    Пепелу
    ЦП
    23
    Фран Перес
    ПП
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    17
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Вильярреал
    Валенсия
    4-4-2
    13
    Йоргенсен
    18
    Москера
    12
    Байи
    23
    Манди
    17
    Фемения
    16
    Баэна
    4
    Комесанья
    10
    Парехо
    25
    Траоре
    11
    Сорлот
    7
    Морено
    4-4-2
    25
    Мамардашвили
    20
    Фулкье
    15
    Озкаджар
    3
    Москера
    14
    Гайя
    23
    Перес
    8
    Гуэрра
    18
    Пепелу
    7
    Каньос
    17
    Яремчук
    9
    Дуро
    Остались в запасе
    Вильярреал
    Валенсия
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Статистика матча Вильярреал - Валенсия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Валенсии», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Валенсия»

    «Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию офнлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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