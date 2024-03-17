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    • «Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Верона
    17.03.2024, воскресенье, 17:00
    Италия. Серия А, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    5.8
    Х
    3.95
    П2
    1.65
    Реклама, 18+
    Милан
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Верона
    1
    Лоренцо Монтипо
    ВР
    32
    Хуан Кабаль
    ЛЗ
    42
    Диего Коппола
    ЦЗ
    23
    Джанджакомо Маньяни
    ЦЗ
    38
    Джексон Чачуа
    ПЗ
    31
    Томаш Суслов
    ЦП
    33
    Ондрей Дуда
    ЦП
    25
    Суат Сердар
    ЦП
    90
    Майкл Фолоруншо
    ЦП
    8
    Дарко Лазович
    ЦП
    17
    Тижани Нослен
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    Милан
    16
    Марко Спортьелло
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    28
    Малик Тиав
    ЦЗ
    2
    Давиде Калабрия
    ПЗ
    11
    Кристиан Пулишич
    ЦП
    14
    Теяни Рейндерс
    ЦП
    4
    Исмаэль Беннасер
    ЦП
    8
    Рубен Лофтус-Чик
    ЦП
    17
    Ноа Окафор
    ЦП
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Верона
    Милан
    4-5-1
    1
    Монтипо
    32
    Кабаль
    42
    Коппола
    23
    Маньяни
    38
    Чачуа
    33
    Дуда
    25
    Сердар
    90
    Фолоруншо
    8
    Лазович
    31
    Суслов
    17
    Нослен
    4-5-1
    16
    Спортьелло
    2
    Калабрия
    23
    Томори
    28
    Тиав
    19
    Эрнандес
    11
    Пулишич
    4
    Беннасер
    8
    Лофтус-Чик
    17
    Окафор
    14
    Рейндерс
    15
    Йович
    Остались в запасе
    Верона
    Милан
    Главный тренер
    Марко Барони
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Марко Барони
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Статистика матча Верона - Милан
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Милан», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Милан»

    «Верона» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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