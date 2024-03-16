Фулхэм
16.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
3.25
Х
4
П2
2.1
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Тоттенхэм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фулхэм
17
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
28
Саша Лукич
ЦП
18
Андреас Перейра
ЦП
8
Харри Уилсон
ЦП
22
Алекс Ивоби
ЦП
19
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Тоттенхэм
13
Гульельмо Викарио
ВР
38
Ийенома Удогие
ЛЗ
37
Эмерсон
ЦЗ
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Фулхэм
Тоттенхэм
4-5-1
17
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Бейсси
21
Кастань
28
Лукич
18
Перейра
8
Уилсон
22
Ивоби
6
Рид
19
Муньис
4-5-1
13
Викарио
23
Порро
37
Эмерсон
17
Ромеро
38
Удогие
21
Кулушевски
29
Сарр
10
Мэддисон
8
Биссума
22
Джонсон
7
Сон
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Тоттенхэма», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».