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    • «Фулхэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Фулхэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Фулхэм
    16.03.2024, суббота, 20:30
    Англия. Премьер-лига, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.25
    Х
    4
    П2
    2.1
    Реклама, 18+
    Тоттенхэм
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Фулхэм
    17
    Бернд Лено
    ВР
    33
    Энтони Робинсон
    ЛЗ
    4
    Тосин Адарабиойо
    ЦЗ
    3
    Кэлвин Бейсси
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    28
    Саша Лукич
    ЦП
    18
    Андреас Перейра
    ЦП
    8
    Харри Уилсон
    ЦП
    22
    Алекс Ивоби
    ЦП
    19
    Родриго Муньис
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    38
    Ийенома Удогие
    ЛЗ
    37
    Эмерсон
    ЦЗ
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    23
    Педро Порро
    ПЗ
    21
    Деян Кулушевски
    ЦП
    22
    Бреннан Джонсон
    ЦП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    10
    Джеймс Мэддисон
    ЦП
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    7
    Хын-Мин Сон
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Фулхэм
    Тоттенхэм
    4-5-1
    17
    Лено
    33
    Робинсон
    4
    Адарабиойо
    3
    Бейсси
    21
    Кастань
    28
    Лукич
    18
    Перейра
    8
    Уилсон
    22
    Ивоби
    6
    Рид
    19
    Муньис
    4-5-1
    13
    Викарио
    23
    Порро
    37
    Эмерсон
    17
    Ромеро
    38
    Удогие
    21
    Кулушевски
    29
    Сарр
    10
    Мэддисон
    8
    Биссума
    22
    Джонсон
    7
    Сон
    Остались в запасе
    Фулхэм
    Тоттенхэм
    Главный тренер
    Марку Силва
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Марку Силва
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Тоттенхэма», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Тоттенхэм»

    Фулхэм – Тоттенхэм: смотреть онлайн 16 марта

    Источник: «Бомбардир»

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