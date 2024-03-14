Астон Вилла
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.37
Х
5.3
П2
8.5
Реклама, 18+
Аякс
Статистика матча Астон Вилла - Аякс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Аякса», 1/8 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Арена».
- Также игру будет транслировать «Pari».