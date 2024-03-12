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    • «Барселона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2024

    «Барселона» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2024

    Барселона
    12.03.2024, вторник, 23:00
    Лига чемпионов, 1/8 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.85
    Х
    3.9
    П2
    4.4
    Реклама, 18+
    Наполи
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    2
    Жоау Канселу
    ПЗ
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    32
    Фермин Лопес
    ЦП
    27
    Ламин Ямаль
    ПВ
    11
    Рафинья
    ПВ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    5
    Жуан
    ЦЗ
    13
    Амир Ррахмани
    ЦЗ
    22
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЛВ
    21
    Маттео Политано
    ПВ
    9
    Виктор Осимхен
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Барселона
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    26
    Андер Астралага
    ВР
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    35
    Унаи Эрнандес
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Наполи
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    24
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    1
    тер Стеген
    33
    Кубарси
    23
    Кунде
    15
    Кристенсен
    4
    Араухо
    2
    Канселу
    22
    Гюндоган
    32
    Лопес
    27
    Ямаль
    11
    Рафинья
    9
    Левандовски
    4-2-3-1
    1
    Мерет
    22
    Ди Лоренцо
    5
    Жуан
    13
    Ррахмани
    6
    Мариу Руй
    99
    Ангисса
    68
    Лоботка
    21
    Политано
    8
    Траоре
    77
    Кварацхелия
    9
    Осимхен
    Остались в запасе
    Барселона
    Наполи
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    26
    Андер Астралага
    ВР
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    35
    Унаи Эрнандес
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    24
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Остались в запасе
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    26
    Андер Астралага
    ВР
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    35
    Унаи Эрнандес
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Остались в запасе
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    14
    Никита Контини
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    24
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Статистика матча Барселона - Наполи
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    мотреть прямую трансляцию ответного матча «Барселона» против «Наполи», ответный матча 1/8 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Наполи»

    Барселона – Наполи смотреть онлайн 12 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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