Челси
11.03.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.93
Х
3.9
П2
3.8
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Ньюкасл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
26
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Рахим Стерлинг
ЛП
8
Энцо Фернандес
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
25
Мойзес Кайседо
ЦП
27
Мало Густо
ПП
20
Коул Палмер
ЦФ
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
1
Мартин Дубравка
ВР
33
Дэн Берн
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Джамаал Ласселс
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
36
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Александер Исак
ЦФ
10
Энтони Гордон
ЦФ
23
Джейкоб Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
Ньюкасл
3-5-2
28
Петрович
26
Колуилл
2
Дисаси
14
Чалоба
21
Стерлинг
8
Фернандес
23
Галлахер
25
Кайседо
27
Густо
15
Джексон
20
Палмер
4-3-3
1
Дубравка
2
Ласселс
4
Ботман
5
Шер
33
Берн
28
Уиллок
39
Гимарайнс
36
Лонгстафф
23
Мерфи
10
Гордон
14
Исак
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Челси - Ньюкасл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».