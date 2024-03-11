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    • «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024

    «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024

    Челси
    11.03.2024, понедельник, 23:00
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.93
    Х
    3.9
    П2
    3.8
    Реклама, 18+
    Ньюкасл
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Челси
    28
    Джордже Петрович
    ВР
    26
    Леви Колуилл
    ЦЗ
    2
    Аксель Дисаси
    ЦЗ
    14
    Трево Чалоба
    ЦЗ
    21
    Рахим Стерлинг
    ЛП
    8
    Энцо Фернандес
    ЦП
    23
    Конор Галлахер
    ЦП
    25
    Мойзес Кайседо
    ЦП
    27
    Мало Густо
    ПП
    20
    Коул Палмер
    ЦФ
    15
    Николас Джексон
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Ньюкасл
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    33
    Дэн Берн
    ЛЗ
    4
    Свен Ботман
    ЦЗ
    5
    Фабиан Шер
    ЦЗ
    2
    Джамаал Ласселс
    ПЗ
    28
    Джозеф Уиллок
    ЦП
    39
    Бруно Гимарайнс
    ЦП
    36
    Шон Лонгстафф
    ЦП
    14
    Александер Исак
    ЦФ
    10
    Энтони Гордон
    ЦФ
    23
    Джейкоб Мерфи
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Челси
    Ньюкасл
    3-5-2
    28
    Петрович
    26
    Колуилл
    2
    Дисаси
    14
    Чалоба
    21
    Стерлинг
    8
    Фернандес
    23
    Галлахер
    25
    Кайседо
    27
    Густо
    15
    Джексон
    20
    Палмер
    4-3-3
    1
    Дубравка
    2
    Ласселс
    4
    Ботман
    5
    Шер
    33
    Берн
    28
    Уиллок
    39
    Гимарайнс
    36
    Лонгстафф
    23
    Мерфи
    10
    Гордон
    14
    Исак
    Остались в запасе
    Челси
    Ньюкасл
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Статистика матча Челси - Ньюкасл
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

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    «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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