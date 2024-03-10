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Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ромы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Рома»