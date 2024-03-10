Фиорентина
10.03.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Матч завершен
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Рома
18' Л. Раньери
69' Р. Мандрагора
58' У. Ауа
90+5' Д. Льоренте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
16
Лука Раньери
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
10
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Гаэтано Кастровилли
ЦП
6
Артур
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Нанитамо Иконе
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
52
Эдоардо Бове
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
16
Раньери
3
Бираги
4
Миленкович
33
Кайоде
38
Мандрагора
5
Бонавентура
8
Лопес
7
Соттиль
10
Гонсалес
20
Белотти
4-1-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
14
Льоренте
5
Н'Дика
69
Анхелиньо
16
Паредес
4
Кристанте
22
Ауа
92
Эль-Шаарави
90
Лукаку
21
Дибала
7
Соттиль
32
Дункан
32
Дункан
7
Соттиль
8
Лопес
6
Артур
6
Артур
8
Лопес
38
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
38
Мандрагора
10
Гонсалес
11
Иконе
11
Иконе
10
Гонсалес
20
Белотти
18
Нзола
18
Нзола
20
Белотти
69
Анхелиньо
37
Спинаццола
37
Спинаццола
69
Анхелиньо
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
23
Манчини
3
Хейзен
3
Хейзен
23
Манчини
21
Дибала
35
Бальданци
35
Бальданци
21
Дибала
16
Паредес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
16
Паредес
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
40
Томмазо Ваннукки
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
17
Гаэтано Кастровилли
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
52
Эдоардо Бове
ЦП
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
17
Гаэтано Кастровилли
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
63
Пьетро Боер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
52
Эдоардо Бове
ЦП
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Ромы», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».