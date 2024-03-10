Реал
10.03.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.33
Х
5.5
П2
10
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Сельта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
18
Орельен Чуамени
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
15
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Браим Диас
ЦП
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Винисиус
ЦФ
11
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
25
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Жонатан Бамба
ЛП
14
Лука де ла Торре
ЦП
8
Фран Белтран
ЦП
3
Оскар Мингеса
ПП
12
Анастасиос Дувикас
ЦФ
18
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Реал
Сельта
4-4-2
13
Лунин
23
Менди
18
Чуамени
22
Рюдигер
2
Карвахаль
15
Вальверде
5
Диас
12
Камавинга
8
Кроос
11
Родриго
7
Винисиус
4-4-2
25
Гуаита
22
Манкильо
2
Старфельт
4
Нуньес
23
Санчес
3
Мингеса
14
де ла Торре
8
Белтран
17
Бамба
18
Ларсен
12
Дувикас
Остались в запасе
Реал
Сельта
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Реал - Сельта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Сельты», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».