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    • «Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Реал
    10.03.2024, воскресенье, 20:30
    Испания. Примера, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.33
    Х
    5.5
    П2
    10
    Реклама, 18+
    Сельта
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Реал
    13
    Андрей Лунин
    ВР
    23
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    18
    Орельен Чуамени
    ЦЗ
    22
    Антонио Рюдигер
    ЦЗ
    2
    Даниэль Карвахаль
    ПЗ
    15
    Федерико Вальверде
    ЦП
    8
    Тони Кроос
    ЦП
    5
    Браим Диас
    ЦП
    12
    Эдуардо Камавинга
    ЦП
    7
    Винисиус
    ЦФ
    11
    Родриго
    ЦФ
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Сельта
    25
    Висенте Гуаита
    ВР
    23
    Мануэль Санчес
    ЛЗ
    2
    Карл Старфельт
    ЦЗ
    4
    Унаи Нуньес
    ЦЗ
    22
    Хавьер Манкильо
    ПЗ
    17
    Жонатан Бамба
    ЛП
    14
    Лука де ла Торре
    ЦП
    8
    Фран Белтран
    ЦП
    3
    Оскар Мингеса
    ПП
    12
    Анастасиос Дувикас
    ЦФ
    18
    Йорген-Странд Ларсен
    ЦФ
    Главный тренер
    Рафаэль Бенитес
    Реал
    Сельта
    4-4-2
    13
    Лунин
    23
    Менди
    18
    Чуамени
    22
    Рюдигер
    2
    Карвахаль
    15
    Вальверде
    5
    Диас
    12
    Камавинга
    8
    Кроос
    11
    Родриго
    7
    Винисиус
    4-4-2
    25
    Гуаита
    22
    Манкильо
    2
    Старфельт
    4
    Нуньес
    23
    Санчес
    3
    Мингеса
    14
    де ла Торре
    8
    Белтран
    17
    Бамба
    18
    Ларсен
    12
    Дувикас
    Остались в запасе
    Реал
    Сельта
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Рафаэль Бенитес
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Рафаэль Бенитес
    Статистика матча Реал - Сельта
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Сельты», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Сельта»

    «Реал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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