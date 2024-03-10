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    • «Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Ювентус
    10.03.2024, воскресенье, 20:00
    Италия. Серия А, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.3
    Х
    3.3
    П2
    3.5
    Реклама, 18+
    Аталанта
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    12
    Алекс Сандро
    ЦЗ
    3
    Бремер
    ЦЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    17
    Самуэль Айлинг
    ЛП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    5
    Мануэль Локателли
    ЦП
    26
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    27
    Андреа Камбьясо
    ПП
    9
    Кенан Йилдыз
    ЦФ
    7
    Федерико Кьеза
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    23
    Сеад Колашинац
    ЦЗ
    42
    Джорджо Скальвини
    ЦЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    22
    Маттео Руджери
    ЛП
    7
    Теун Коопмейнерс
    ЦП
    15
    Мартен де Рон
    ЦП
    8
    Марио Пашалич
    ЦП
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПП
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    17
    Шарль Де Кетеларе
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Ювентус
    Аталанта
    3-5-2
    1
    Щесны
    12
    Сандро
    3
    Бремер
    24
    Ругани
    17
    Айлинг
    20
    Миретти
    5
    Локателли
    26
    МакКенни
    27
    Камбьясо
    7
    Кьеза
    9
    Йилдыз
    3-5-2
    29
    Карнесекки
    23
    Колашинац
    42
    Скальвини
    19
    Джимсити
    77
    Дзаппакоста
    7
    Коопмейнерс
    15
    де Рон
    8
    Пашалич
    22
    Руджери
    17
    Де Кетеларе
    11
    Лукман
    Остались в запасе
    Ювентус
    Аталанта
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Статистика матча Ювентус - Аталанта
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Аталанты», 28-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта»

    «Ювентус» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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