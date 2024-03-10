Ювентус
10.03.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
2.3
Х
3.3
П2
3.5
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Аталанта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
12
Алекс Сандро
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Самуэль Айлинг
ЛП
20
Фабио Миретти
ЦП
5
Мануэль Локателли
ЦП
26
Уэстон МакКенни
ЦП
27
Андреа Камбьясо
ПП
9
Кенан Йилдыз
ЦФ
7
Федерико Кьеза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
22
Маттео Руджери
ЛП
7
Теун Коопмейнерс
ЦП
15
Мартен де Рон
ЦП
8
Марио Пашалич
ЦП
77
Давиде Дзаппакоста
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
Аталанта
3-5-2
1
Щесны
12
Сандро
3
Бремер
24
Ругани
17
Айлинг
20
Миретти
5
Локателли
26
МакКенни
27
Камбьясо
7
Кьеза
9
Йилдыз
3-5-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
7
Коопмейнерс
15
де Рон
8
Пашалич
22
Руджери
17
Де Кетеларе
11
Лукман
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Аталанты», 28-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».