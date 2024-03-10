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    • «Милан» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Милан» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Милан
    10.03.2024, воскресенье, 17:00
    Италия. Серия А, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.45
    Х
    4.8
    П2
    7.5
    Реклама, 18+
    Эмполи
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Милан
    16
    Майк Меньян
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    46
    Маттео Габбиа
    ЦЗ
    24
    Симон Кьер
    ЦЗ
    42
    Малик Тиав
    ПЗ
    7
    Ясин Адли
    ЦП
    11
    Кристиан Пулишич
    ЦП
    10
    Юнус Муса
    ЦП
    8
    Рубен Лофтус-Чик
    ЦП
    4
    Исмаэль Беннасер
    ЦП
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Эмполи
    25
    Элия Каприле
    ВР
    13
    Либерато Кэкачей
    ЛЗ
    4
    Себастьян Валюкевич
    ЦЗ
    33
    Себастьяно Луперто
    ЦЗ
    34
    Ардиан Исмайли
    ПЗ
    8
    Виктор Коваленко
    ЦП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    29
    Юссеф Мале
    ЦП
    20
    Маттео Кансельери
    ЦП
    28
    Николо Камбьяги
    ЦП
    23
    Маттиа Дестро
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Милан
    Эмполи
    4-5-1
    16
    Меньян
    19
    Эрнандес
    46
    Габбиа
    24
    Кьер
    42
    Тиав
    11
    Пулишич
    10
    Муса
    8
    Лофтус-Чик
    4
    Беннасер
    7
    Адли
    9
    Жиру
    4-5-1
    25
    Каприле
    34
    Исмайли
    4
    Валюкевич
    33
    Луперто
    13
    Кэкачей
    8
    Коваленко
    29
    Мале
    20
    Кансельери
    28
    Камбьяги
    18
    Марин
    23
    Дестро
    Остались в запасе
    Милан
    Эмполи
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Главный тренер
    Давиде Никола
    Статистика матча Милан - Эмполи
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Эмполи», 28-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Эмполи»

    «Милан» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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