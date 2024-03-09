Манчестер Юнайтед
09.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.88
Х
3.85
П2
4.05
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Эвертон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
2
Виктор Линделеф
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Диогу Далот
ПЗ
62
Омари Форсон
ЦП
37
Кобби Майну
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЦП
18
Каземиро
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
10
Маркус Рэшфорд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
19
Виталий Миколенко
ЛЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Бен Годфри
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛП
16
Абдулайе Дукуре
ЦП
27
Идрисса Гуйе
ЦП
37
Джеймс Гарнер
ЦП
11
Джек Харрисон
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
4-5-1
24
Онана
2
Линделеф
5
Магуайр
19
Варан
20
Далот
37
Майну
17
Гарначо
18
Каземиро
8
Фернандеш
62
Форсон
10
Рэшфорд
4-5-1
1
Пикфорд
22
Годфри
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
19
Миколенко
11
Харрисон
16
Дукуре
27
Гуйе
37
Гарнер
7
Макнил
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».