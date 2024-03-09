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    • «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Манчестер Юнайтед
    09.03.2024, суббота, 15:30
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.88
    Х
    3.85
    П2
    4.05
    Реклама, 18+
    Эвертон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    2
    Виктор Линделеф
    ЛЗ
    5
    Гарри Магуайр
    ЦЗ
    19
    Рафаэль Варан
    ЦЗ
    20
    Диогу Далот
    ПЗ
    62
    Омари Форсон
    ЦП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    17
    Алехандро Гарначо
    ЦП
    18
    Каземиро
    ЦП
    8
    Бруну Фернандеш
    ЦП
    10
    Маркус Рэшфорд
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Эвертон
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    19
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    32
    Джеррэд Брэнтуэйт
    ЦЗ
    6
    Джеймс Тарковски
    ЦЗ
    22
    Бен Годфри
    ПЗ
    7
    Дуайт Макнил
    ЛП
    16
    Абдулайе Дукуре
    ЦП
    27
    Идрисса Гуйе
    ЦП
    37
    Джеймс Гарнер
    ЦП
    11
    Джек Харрисон
    ПП
    9
    Доминик Калверт-Льюин
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Манчестер Юнайтед
    Эвертон
    4-5-1
    24
    Онана
    2
    Линделеф
    5
    Магуайр
    19
    Варан
    20
    Далот
    37
    Майну
    17
    Гарначо
    18
    Каземиро
    8
    Фернандеш
    62
    Форсон
    10
    Рэшфорд
    4-5-1
    1
    Пикфорд
    22
    Годфри
    32
    Брэнтуэйт
    6
    Тарковски
    19
    Миколенко
    11
    Харрисон
    16
    Дукуре
    27
    Гуйе
    37
    Гарнер
    7
    Макнил
    9
    Калверт-Льюин
    Остались в запасе
    Манчестер Юнайтед
    Эвертон
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Эвертон»

    «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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