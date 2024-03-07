Милан
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 2
Матч завершен
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Славия
34' О. Жиру
44' Т. Рейндерс
45+1' Р. Лофтус-Чик
85' К. Пулишич
36' Д. Дудера
65' И. Шранц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Теяни Рейндерс
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Ясин Адли
АП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Славия
36
Индржих Станек
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
27
Томаш Вичек
ЦЗ
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
(К) ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
8
Лукаш Масопуст
ПП
17
Лукаш Провод
ЛВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
15
Лука Йович
ЦФ
17
Ноа Окафор
ЦФ
Славия
28
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
43
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
29
Михал Томич
ПЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
14
Мик ван Бурен
ПВ
9
Мухамед Тижани
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
24
Кьер
42
Флоренци
14
Рейндерс
8
Лофтус-Чик
10
Леау
7
Адли
11
Пулишич
9
Жиру
3-2-2-1-1
36
Станек
4
Зима
27
Вичек
12
Диуф
3
Голеш
33
Змозла
8
Масопуст
19
Дорли
17
Провод
13
Хытил
46
Габбиа
23
Томори
23
Томори
46
Габбиа
42
Флоренци
2
Калабрия
2
Калабрия
42
Флоренци
14
Рейндерс
4
Беннасер
4
Беннасер
14
Рейндерс
8
Лофтус-Чик
15
Йович
15
Йович
8
Лофтус-Чик
9
Жиру
17
Окафор
17
Окафор
9
Жиру
33
Змозла
18
Боржил
18
Боржил
33
Змозла
8
Масопуст
29
Томич
29
Томич
8
Масопуст
21
Дудера
6
Валлем
6
Валлем
21
Дудера
13
Хытил
26
Шранц
26
Шранц
13
Хытил
17
Провод
15
Юрецка
15
Юрецка
17
Провод
Остались в запасе
Милан
Славия
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
28
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
43
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
14
Мик ван Бурен
ПВ
9
Мухамед Тижани
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
28
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
43
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
14
Мик ван Бурен
ПВ
9
Мухамед Тижани
ЦФ
35
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Милан - Славия
2
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Славия», матч 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Славия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».