Аякс
07.03.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
4.7
Х
4.15
П2
1.72
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Астон Вилла
Статистика матча Аякс - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Астон Виллы», матч 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».