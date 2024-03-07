Фрайбург
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.8
Х
3.2
П2
2.75
Реклама, 18+
Вест Хэм
Статистика матча Фрайбург - Вест Хэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вест Хэма», матч 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».