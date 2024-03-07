Бенфика
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
1.63
Х
4.3
П2
5.6
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Рейнджерс
Статистика матча Бенфика - Рейнджерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Рейнджерс», матч 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».