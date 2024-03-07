Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Бенфика» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

    «Бенфика» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

    Бенфика
    07.03.2024, четверг, 23:00
    Лига Европы, 1/8 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.63
    Х
    4.3
    П2
    5.6
    Реклама, 18+
    Рейнджерс
    Статистика матча Бенфика - Рейнджерс
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Рейнджерс», матч 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Рейнджерс»

    «Бенфика» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+