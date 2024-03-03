Волгарь
03.03.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Матч завершен
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СКА-Хабаровск
89' В. Кротов
82' А. Никитин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
20
Данила Смирнов
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
95
Илья Петров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Артем Симонян
АП
31
Андрей Никитин
ЛВ
86
Кирилл Никитин
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
14
Данил Полубояринов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
10
Даниил Мартовой
ЛВ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
8
Игорь Коновалов
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-1-1-3
71
Одоевский
28
Прошкин
42
Шайхтдинов
58
Зуев
55
Шляков
44
Анисимов
20
Смирнов
31
Ткачук
9
Жамалетдинов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
4-2-3-1
78
Имамов
44
Корнюшин
4
Кожемякин
96
Рукас
5
Мусалов
95
Петров
92
Подберезкин
31
Никитин
7
Симонян
86
Никитин
29
Шарль
28
Прошкин
88
Обивалин
88
Обивалин
28
Прошкин
20
Смирнов
14
Полубояринов
14
Полубояринов
20
Смирнов
31
Ткачук
23
Ушатов
23
Ушатов
31
Ткачук
42
Шайхтдинов
10
Мартовой
10
Мартовой
42
Шайхтдинов
9
Жамалетдинов
57
Кротов
57
Кротов
9
Жамалетдинов
92
Подберезкин
70
Савинов
70
Савинов
92
Подберезкин
Остались в запасе
Волгарь
СКА-Хабаровск
99
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
8
Игорь Коновалов
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
8
Игорь Коновалов
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Волгарь - СКА-Хабаровск
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «СКА-Хабаровск», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волгарь» – «СКА-Хабаровск»
- Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».