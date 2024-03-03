Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    «Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Атлетико
    03.03.2024, воскресенье, 18:15
    Испания. Примера, 27 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бетис
    8' Р. Силва (АГ)
    44' А. Мората
    62' В. Карвалью
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    22
    Марио Эрмосо
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    24
    Пабло Барриос
    ЦП
    14
    Маркос Льоренте
    ЦП
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    20
    Аксель Витсель
    ЦП
    6
    Коке
    (К) ЦП
    12
    Самуэль Лино
    ЛВ
    19
    Альваро Мората
    ЦФ
    9
    Мемфис Депай
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Бетис
    13
    Руй Силва
    ВР
    6
    Герман Пеццелла
    (К) ЦЗ
    28
    Шади Рияд
    ЦЗ
    24
    Эктор Бельерин
    ПЗ
    23
    Юссуф Сабали
    ПЗ
    27
    Марк Рока
    ОП
    4
    Джонни
    ЦП
    18
    Пабло Форнальс
    АП
    17
    Родри
    АП
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    9
    Луис Авила
    ЦФ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Атлетико
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    16
    Науэль Молина
    ПЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    8
    Сауль Ньигес
    ЦП
    17
    Родриго Рикельме
    ПВ
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    Бетис
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    33
    Хави Плегесуэло
    ЛЗ
    3
    Хуан Миранда
    ЛЗ
    19
    Сократис Папастатопулос
    ЦЗ
    14
    Виллиам Карвалью
    ОП
    5
    Гидо Родригес
    ЦП
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    8
    Абде
    ЛВ
    10
    Айосе Перес
    ЦФ
    2-5-1-2
    13
    Облак
    22
    Эрмосо
    4
    Паулиста
    14
    Льоренте
    5
    Де Пауль
    20
    Витсель
    6
    Коке
    24
    Барриос
    12
    Лино
    9
    Депай
    19
    Мората
    4-1-1-2-2
    13
    Силва
    23
    Сабали
    6
    Пеццелла
    28
    Рияд
    24
    Бельерин
    27
    Рока
    4
    Джонни
    18
    Форнальс
    17
    Родри
    9
    Авила
    12
    Виллиан Жозе
    9
    Депай
    23
    Рейнилду
    23
    Рейнилду
    9
    Депай
    19
    Мората
    15
    Савич
    15
    Савич
    19
    Мората
    5
    Де Пауль
    16
    Молина
    16
    Молина
    5
    Де Пауль
    6
    Коке
    8
    Ньигес
    8
    Ньигес
    6
    Коке
    12
    Лино
    17
    Рикельме
    17
    Рикельме
    12
    Лино
    24
    Бельерин
    3
    Миранда
    3
    Миранда
    24
    Бельерин
    17
    Родри
    14
    Карвалью
    14
    Карвалью
    17
    Родри
    27
    Рока
    5
    Родригес
    5
    Родригес
    27
    Рока
    4
    Джонни
    8
    Абде
    8
    Абде
    4
    Джонни
    9
    Авила
    10
    Перес
    10
    Перес
    9
    Авила
    Остались в запасе
    Атлетико
    Бетис
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    33
    Хави Плегесуэло
    ЛЗ
    19
    Сократис Папастатопулос
    ЦЗ
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Остались в запасе
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    Остались в запасе
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    33
    Хави Плегесуэло
    ЛЗ
    19
    Сократис Папастатопулос
    ЦЗ
    38
    Ассане Диао
    ЛВ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Статистика матча Атлетико - Бетис
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    17
    12
    Удары в створ
    12
    6
    Владение мячом %
    43
    57
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    4
    6
    Нарушения
    9
    12
    Офсайды
    3
    0
    Количество передач
    453
    598
    Сейвы
    5
    11
    Точность передач %
    79
    83
    Удары мимо ворот
    4
    4
    Блокированные удары
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    13
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    4
    xG (ожидаемые голы)
    2.79
    0.56
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Бетиса», 27-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Бетис»

    «Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Новости по теме
    «Атлетико» – «Бетис»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 3 марта
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2024 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+