Атлетико
03.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Матч завершен
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Бетис
8' Р. Силва (АГ)
44' А. Мората
62' В. Карвалью
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Пабло Барриос
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
12
Самуэль Лино
ЛВ
19
Альваро Мората
ЦФ
9
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Руй Силва
ВР
6
Герман Пеццелла
(К) ЦЗ
28
Шади Рияд
ЦЗ
24
Эктор Бельерин
ПЗ
23
Юссуф Сабали
ПЗ
27
Марк Рока
ОП
4
Джонни
ЦП
18
Пабло Форнальс
АП
17
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Бетис
30
Фран Вьейтс
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
3
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Виллиам Карвалью
ОП
5
Гидо Родригес
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
8
Абде
ЛВ
10
Айосе Перес
ЦФ
2-5-1-2
13
Облак
22
Эрмосо
4
Паулиста
14
Льоренте
5
Де Пауль
20
Витсель
6
Коке
24
Барриос
12
Лино
9
Депай
19
Мората
4-1-1-2-2
13
Силва
23
Сабали
6
Пеццелла
28
Рияд
24
Бельерин
27
Рока
4
Джонни
18
Форнальс
17
Родри
9
Авила
12
Виллиан Жозе
9
Депай
23
Рейнилду
23
Рейнилду
9
Депай
19
Мората
15
Савич
15
Савич
19
Мората
5
Де Пауль
16
Молина
16
Молина
5
Де Пауль
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
12
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
12
Лино
24
Бельерин
3
Миранда
3
Миранда
24
Бельерин
17
Родри
14
Карвалью
14
Карвалью
17
Родри
27
Рока
5
Родригес
5
Родригес
27
Рока
4
Джонни
8
Абде
8
Абде
4
Джонни
9
Авила
10
Перес
10
Перес
9
Авила
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Фран Вьейтс
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
38
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтс
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
38
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Бетиса», 27-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».