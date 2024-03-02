Ноттингем Форест
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Матч завершен
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Ливерпуль
90+9' Д. Нуньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
40
Мурильо
ЦЗ
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
21
Энтони Эланга
ЛВ
14
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Бобби Кларк
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
7
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ноттингем Форест
1
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
28
Данило
ОП
53
Джо Гарднер
ПВ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
67
Льюис Кумас
ЛВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-3-2-1
26
Селс
15
Тоффоло
40
Мурильо
32
Омобамиделе
7
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
16
Домингес
21
Эланга
14
Хадсон-Одои
27
Ориги
3-2-2-3
62
Келлехер
2
Гомес
4
ван Дейк
5
Конате
84
Брэдли
26
Робертсон
10
Мак Аллистер
42
Кларк
7
Диас
19
Эллиот
18
Гакпо
16
Домингес
28
Данило
28
Данило
16
Домингес
27
Ориги
9
Авонийи
9
Авонийи
27
Ориги
84
Брэдли
21
Цимикас
21
Цимикас
84
Брэдли
42
Кларк
3
Эндо
3
Эндо
42
Кларк
19
Эллиот
8
Собослаи
8
Собослаи
19
Эллиот
18
Гакпо
76
Даннс
76
Даннс
18
Гакпо
26
Робертсон
9
Нуньес
9
Нуньес
26
Робертсон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
1
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
53
Джо Гарднер
ПВ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Адриан
ВР
78
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
53
Джо Гарднер
ПВ
37
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
78
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ливерпуля», 27-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».