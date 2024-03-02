Сокол
02.03.2024, суббота, 13:30
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Динамо Мх
37' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
55
Артем Максименко
ПВ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
17
Антон Крачковский
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
16
Артем Федоров
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Абакар Гаджиев
АП
4-1-3-2
35
Косаревский
3
Плиев
66
Гудков
44
Сериков
8
Дудиев
28
Забелин
7
Самко
11
Бабаев
55
Максименко
19
Азаров
77
Сасин
3-2-2-2-1
27
Волк
77
Сундуков
38
Касимов
13
Кагермазов
4
Шумахов
55
Ковачевич
22
Юсупов
17
Крачковский
11
Касинтура
19
Зинович
28
Сердеров
19
Азаров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
19
Азаров
11
Бабаев
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Бабаев
7
Самко
5
Батырев
5
Батырев
7
Самко
55
Максименко
24
Мальцев
24
Мальцев
55
Максименко
77
Сасин
10
Морозов
10
Морозов
77
Сасин
77
Сундуков
34
Храмцов
34
Храмцов
77
Сундуков
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
55
Ковачевич
47
Глушков
47
Глушков
55
Ковачевич
22
Юсупов
9
Магомедов
9
Магомедов
22
Юсупов
Остались в запасе
Сокол
Динамо Мх
1
Тимур Крайков
ВР
16
Артем Федоров
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
39
Тимур Магомедов
ВР
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
16
Артем Федоров
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Сокол - Динамо Мх
2
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Динамо МХ», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Динамо МХ»
- Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».