Монца
02.03.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 4
Матч завершен
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Рома
87' А. Карбони
38' Л. Пеллегрини
42' Р. Лукаку
63' П. Дибала
82' Л. Паредес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
22
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
6
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
(К) АП
11
Милан Джурич
ЦФ
47
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
99
Миле Свилар
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
43
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Монца
23
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
79
Matija Popović
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
21
Валентин Карбони
АП
20
Алессио Дзербин
ЛВ
84
Патрик Чиурриа
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Рома
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Дин Хейзен
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
52
Эдоардо Бове
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
17
Сердар Азмун
ЦФ
4-3-1-2
16
Ди Грегорио
22
Мари
44
Карбони
5
Калдирола
19
Биринделли
38
Бондо
6
Гальярдини
28
Колпани
32
Пессина
47
Мота
11
Джурич
4-1-1-2-2
99
Свилар
43
Кристенсен
5
Н'Дика
23
Манчини
69
Анхелиньо
16
Паредес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
90
Лукаку
28
Колпани
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
28
Колпани
5
Калдирола
2
Донати
2
Донати
5
Калдирола
11
Джурич
8
Акпа Акпро
8
Акпа Акпро
11
Джурич
47
Мота
27
Мальдини
27
Мальдини
47
Мота
6
Гальярдини
21
Карбони
21
Карбони
6
Гальярдини
69
Анхелиньо
6
Смоллинг
6
Смоллинг
69
Анхелиньо
23
Манчини
3
Хейзен
3
Хейзен
23
Манчини
43
Кристенсен
19
Челик
19
Челик
43
Кристенсен
7
Пеллегрини
52
Бове
52
Бове
7
Пеллегрини
21
Дибала
35
Бальданци
35
Бальданци
21
Дибала
Остались в запасе
Монца
Рома
23
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
7
Хосе Мачин
ЦП
79
Matija Popović
ЦП
20
Алессио Дзербин
ЛВ
84
Патрик Чиурриа
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
23
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
18
Давиде Беттелла
ЦЗ
7
Хосе Мачин
ЦП
79
Matija Popović
ЦП
20
Алессио Дзербин
ЛВ
84
Патрик Чиурриа
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Остались в запасе
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Ренату Саншеш
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
17
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Монца - Рома
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Ромы», 27-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»– «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».