Лацио
01.03.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Матч завершен
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Милан
88' Н. Окафор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Маттео Гендузи
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
10
Луис Альберто
(К) АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Ясин Адли
АП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
59
Давиде Ренцетти
ВР
35
Христос Мандас
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
46
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Даичи Камада
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
74
Алекс Хименес
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Теяни Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
3-3-3-1
94
Проведель
13
Романьоли
34
Гила
77
Марушич
3
Пеллегрини
5
Весино
8
Гендузи
20
Дзакканьи
10
Альберто
7
Андерсон
19
Кастелланос
4-2-3-1
16
Меньян
42
Флоренци
24
Кьер
46
Габбиа
19
Эрнандес
4
Беннасер
8
Лофтус-Чик
11
Пулишич
7
Адли
10
Леау
9
Жиру
10
Альберто
23
Хюсай
23
Хюсай
10
Альберто
5
Весино
32
Катальди
32
Катальди
5
Весино
20
Дзакканьи
18
Исаксен
18
Исаксен
20
Дзакканьи
19
Кастелланос
17
Иммобиле
17
Иммобиле
19
Кастелланос
46
Габбиа
28
Тиав
28
Тиав
46
Габбиа
24
Кьер
23
Томори
23
Томори
24
Кьер
42
Флоренци
2
Калабрия
2
Калабрия
42
Флоренци
4
Беннасер
14
Рейндерс
14
Рейндерс
4
Беннасер
7
Адли
17
Окафор
17
Окафор
7
Адли
Остались в запасе
Лацио
Милан
59
Давиде Ренцетти
ВР
35
Христос Мандас
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
46
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
74
Алекс Хименес
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
59
Давиде Ренцетти
ВР
35
Христос Мандас
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
46
Фабио Руджери
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
74
Алекс Хименес
ПЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Милан
5
3
6
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Милана», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».