Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2024

    «Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2024

    Лацио
    01.03.2024, пятница, 22:45
    Италия. Серия А, 27 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Милан
    88' Н. Окафор
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лацио
    94
    Иван Проведель
    ВР
    13
    Алессио Романьоли
    ЦЗ
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    77
    Адам Марушич
    ПЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    8
    Маттео Гендузи
    ЦП
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    (К) АП
    7
    Фелипе Андерсон
    ЛВ
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурицио Сарри
    Милан
    16
    Майк Меньян
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    (К) ЛЗ
    24
    Симон Кьер
    ЦЗ
    46
    Маттео Габбиа
    ЦЗ
    42
    Алессандро Флоренци
    ПЗ
    4
    Исмаэль Беннасер
    ЦП
    8
    Рубен Лофтус-Чик
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    АП
    10
    Рафаэль Леау
    ЛВ
    11
    Кристиан Пулишич
    ПВ
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Лацио
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    35
    Христос Мандас
    ВР
    28
    Андре Андерсон
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    46
    Фабио Руджери
    ЦЗ
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    6
    Даичи Камада
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    9
    Педро
    ПВ
    17
    Чиро Иммобиле
    ЦФ
    Милан
    83
    Антонио Миранте
    ВР
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    20
    Пьер Калюлю
    ЦЗ
    28
    Малик Тиав
    ЦЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    74
    Алекс Хименес
    ПЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    2
    Давиде Калабрия
    ПЗ
    14
    Теяни Рейндерс
    ЦП
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ПВ
    17
    Ноа Окафор
    ЦФ
    3-3-3-1
    94
    Проведель
    13
    Романьоли
    34
    Гила
    77
    Марушич
    3
    Пеллегрини
    5
    Весино
    8
    Гендузи
    20
    Дзакканьи
    10
    Альберто
    7
    Андерсон
    19
    Кастелланос
    4-2-3-1
    16
    Меньян
    42
    Флоренци
    24
    Кьер
    46
    Габбиа
    19
    Эрнандес
    4
    Беннасер
    8
    Лофтус-Чик
    11
    Пулишич
    7
    Адли
    10
    Леау
    9
    Жиру
    10
    Альберто
    23
    Хюсай
    23
    Хюсай
    10
    Альберто
    5
    Весино
    32
    Катальди
    32
    Катальди
    5
    Весино
    20
    Дзакканьи
    18
    Исаксен
    18
    Исаксен
    20
    Дзакканьи
    19
    Кастелланос
    17
    Иммобиле
    17
    Иммобиле
    19
    Кастелланос
    46
    Габбиа
    28
    Тиав
    28
    Тиав
    46
    Габбиа
    24
    Кьер
    23
    Томори
    23
    Томори
    24
    Кьер
    42
    Флоренци
    2
    Калабрия
    2
    Калабрия
    42
    Флоренци
    4
    Беннасер
    14
    Рейндерс
    14
    Рейндерс
    4
    Беннасер
    7
    Адли
    17
    Окафор
    17
    Окафор
    7
    Адли
    Остались в запасе
    Лацио
    Милан
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    35
    Христос Мандас
    ВР
    28
    Андре Андерсон
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    46
    Фабио Руджери
    ЦЗ
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    6
    Даичи Камада
    АП
    9
    Педро
    ПВ
    Главный тренер
    Маурицио Сарри
    83
    Антонио Миранте
    ВР
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    20
    Пьер Калюлю
    ЦЗ
    74
    Алекс Хименес
    ПЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ПВ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Остались в запасе
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    35
    Христос Мандас
    ВР
    28
    Андре Андерсон
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    46
    Фабио Руджери
    ЦЗ
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    6
    Даичи Камада
    АП
    9
    Педро
    ПВ
    Остались в запасе
    83
    Антонио Миранте
    ВР
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    20
    Пьер Калюлю
    ЦЗ
    74
    Алекс Хименес
    ПЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ПВ
    Главный тренер
    Маурицио Сарри
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Статистика матча Лацио - Милан
    5
    3
    6
    Всего ударов по воротам
    11
    14
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    38
    62
    Красные карточки
    3
    0
    Желтые карточки
    5
    6
    Угловые удары
    2
    5
    Нарушения
    17
    19
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    310
    511
    Сейвы
    4
    3
    Точность передач %
    80
    88
    Удары мимо ворот
    6
    6
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    6
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.48
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Милана», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан»

    Лацио-Милан смотреть онлайн 1 марта

    Новости по теме
    Пулишич получил угрозы после матча с «Лацио»
    В Серии А впервые с 2012 года игроки одной команды получили 3 удаления за матч 1
    Серия А. «Милан» победил «Лацио» (1:0) благодаря голу на 88-й минуте, римляне завершали встречу ввосьмером
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+