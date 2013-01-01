Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
6
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
4
1
64
13
51
67
26
15
6
5
34
16
18
51
26
14
6
6
41
29
12
48
26
13
8
5
49
26
23
47
26
13
6
7
30
19
11
45
26
11
9
6
27
25
2
42
26
8
9
9
26
32
-6
33
26
8
7
11
23
26
-3
31
26
8
4
14
26
35
-9
28
26
6
10
10
24
35
-11
28
26
5
8
13
14
38
-24
23
26
4
8
14
13
32
-19
20
26
5
4
17
22
43
-21
19
26
3
7
16
18
42
-24
16
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
18
6
12
23
10
5
2
3
11
8
3
17
10
3
3
4
12
16
-4
12
10
2
4
4
7
10
-3
10
10
1
6
3
9
13
-4
9
10
1
5
4
11
15
-4
8
Группа B
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
3
4
0
8
4
4
13
7
3
3
1
7
4
3
12
7
3
2
2
7
5
2
11
7
2
4
1
8
5
3
10
7
2
3
2
6
5
1
9
7
2
2
3
7
12
-5
8
7
1
3
3
3
5
-2
6
7
1
1
5
4
10
-6
4
Команда
3
6
8
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
1
0
35
3
32
37
13
8
5
0
30
11
19
29
13
8
2
3
16
7
9
26
13
7
4
2
15
7
8
25
13
7
3
3
13
10
3
24
13
6
4
3
21
15
6
22
13
4
5
4
16
17
-1
17
13
4
4
5
10
13
-3
16
13
4
3
6
11
15
-4
15
13
4
1
8
15
21
-6
13
13
3
4
6
9
13
-4
13
13
3
4
6
9
18
-9
13
13
2
3
8
12
24
-12
9
13
1
5
7
7
18
-11
8
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
8
1
7
15
5
3
1
1
7
2
5
10
5
1
2
2
6
9
-3
5
5
1
2
2
4
5
-1
5
5
0
5
0
5
5
0
5
5
1
1
3
7
9
-2
4
Группа 2
1
3
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
7
3
4
8
4
1
2
1
2
2
0
5
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
4
1
0
3
2
5
-3
3
3
1
0
2
2
6
-4
3
4
0
2
2
0
3
-3
2
3
0
2
1
1
3
-2
2
Команда
2
3
6
7
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
3
1
29
10
19
30
13
8
2
3
20
14
6
26
13
7
4
2
18
9
9
25
13
6
2
5
15
12
3
20
13
4
6
3
14
15
-1
18
13
5
3
5
19
15
4
18
13
5
3
5
14
13
1
18
13
4
5
4
16
19
-3
17
13
4
3
6
11
14
-3
15
13
2
5
6
8
18
-10
11
13
3
1
9
10
19
-9
10
13
2
4
7
5
20
-15
10
13
2
2
9
11
24
-13
8
13
0
5
8
2
17
-15
5
Группа 1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
10
5
5
8
5
2
1
2
6
7
-1
7
5
2
1
2
4
6
-2
7
5
1
2
2
3
5
-2
5
5
1
1
3
4
8
-4
4
5
0
4
1
4
6
-2
4
Группа 2
2
3
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
6
1
5
10
4
2
2
0
3
0
3
8
4
2
1
1
4
3
1
7
4
1
2
1
5
6
-1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире