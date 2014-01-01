Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
22
5
6
64
34
30
71
33
20
7
6
40
22
18
67
34
16
8
10
46
32
14
56
34
14
11
9
42
31
11
53
33
13
9
11
39
31
8
48
33
13
5
15
39
44
-5
44
33
11
10
12
40
47
-7
43
33
10
10
13
47
45
2
40
33
11
7
15
35
43
-8
40
33
7
16
10
35
44
-9
37
33
9
6
18
31
52
-21
33
33
2
8
23
26
59
-33
14
Команда
3
5
6
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
0
1
41
12
29
48
17
13
2
2
25
11
14
41
17
10
4
3
26
9
17
34
17
10
1
6
28
23
5
31
17
9
3
5
22
14
8
30
17
7
6
4
23
16
7
27
16
6
6
4
21
18
3
24
17
5
7
5
25
21
4
22
16
6
4
6
19
18
1
22
16
5
5
6
16
17
-1
20
16
2
8
6
13
22
-9
14
16
0
5
11
13
31
-18
5
Команда
1
5
6
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
7
5
5
19
15
4
26
16
7
5
4
15
11
4
26
16
6
5
5
23
22
1
23
17
5
8
4
22
22
0
23
17
6
4
7
20
23
-3
22
17
6
2
9
19
26
-7
20
17
5
4
8
19
29
-10
19
16
4
6
6
17
17
0
18
16
5
3
8
22
24
-2
18
16
3
4
9
11
21
-10
13
17
3
2
12
12
34
-22
11
17
2
3
12
13
28
-15
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире