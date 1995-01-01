Турниры:
Дания. Суперлига (2014/2015)
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Вестсьелланд
|3:1
|Силькеборг
|32 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|2:1
|Вестсьелланд
|31 тур
|24 мая, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:1
|Вестсьелланд
|30 тур
|21 мая, четверг
|19:00
|Вестсьелланд
|0:0
|Мидтьюлланд
|29 тур
|17 мая, воскресенье
|15:00
|Хобро
|0:1
|Вестсьелланд
|28 тур
|11 мая, понедельник
|22:00
|Вестсьелланд
|0:1
|Копенгаген
|27 тур
|3 мая, воскресенье
|15:00
|Вестсьелланд
|2:1
|Нордшелланд
|26 тур
|26 апреля, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|4:0
|Вестсьелланд
|25 тур
|18 апреля, суббота
|16:00
|Вестсьелланд
|2:1
|Ольборг
|24 тур
|11 апреля, суббота
|18:00
|Рандерс
|1:1
|Вестсьелланд
|23 тур
|7 апреля, вторник
|20:00
|Оденсе
|1:2
|Вестсьелланд
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Вестсьелланд
|0:1
|Брондбю
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|2:0
|Вестсьелланд
|20 тур
|9 марта, понедельник
|21:00
|Вестсьелланд
|1:2
|Оденсе
|19 тур
|27 февраля, пятница
|20:30
|Вестсьелланд
|0:1
|Сендерийск
|18 тур
|22 февраля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Вестсьелланд
|17 тур
|7 декабря, воскресенье
|16:00
|Вестсьелланд
|1:1
|Хобро
|16 тур
|1 декабря, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Вестсьелланд
|15 тур
|21 ноября, пятница
|20:30
|Вестсьелланд
|0:1
|Рандерс
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Вестсьелланд
|13 тур
|1 ноября, суббота
|19:00
|Вестсьелланд
|1:4
|Эсбьерг
|12 тур
|24 октября, пятница
|20:30
|Силькеборг
|1:2
|Вестсьелланд
|11 тур
|19 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|5:0
|Вестсьелланд
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|15:00
|Вестсьелланд
|1:1
|Сендерийск
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Вестсьелланд
|8 тур
|22 сентября, понедельник
|21:00
|Вестсьелланд
|1:0
|Ольборг
|7 тур
|14 сентября, воскресенье
|21:00
|Эсбьерг
|3:0
|Вестсьелланд
|6 тур
|1 сентября, понедельник
|21:00
|Хобро
|3:1
|Вестсьелланд
|5 тур
|17 августа, воскресенье
|16:00
|Вестсьелланд
|2:0
|Силькеборг
|4 тур
|8 августа, пятница
|20:30
|Рандерс
|1:0
|Вестсьелланд
|3 тур
|2 августа, суббота
|17:00
|Вестсьелланд
|2:2
|Копенгаген
|2 тур
|25 июля, пятница
|20:30
|Вестсьелланд
|3:1
|Оденсе
|1 тур
|18 июля, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|3:2
|Вестсьелланд