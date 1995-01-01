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    Вестсьелланд - результаты

    Город Слагельсе
    Дивизион Дания-Первый дивизион
    Стадион Слагельсе Стадион
    Тренер Микаэль Хансен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2014/2015)
    33 тур
    		7 июня, воскресенье 17:00 Вестсьелланд 3:1 Силькеборг
    32 тур
    		31 мая, воскресенье 17:00 Эсбьерг 2:1 Вестсьелланд
    31 тур
    		24 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:1 Вестсьелланд
    30 тур
    		21 мая, четверг 19:00 Вестсьелланд 0:0 Мидтьюлланд
    29 тур
    		17 мая, воскресенье 15:00 Хобро 0:1 Вестсьелланд
    28 тур
    		11 мая, понедельник 22:00 Вестсьелланд 0:1 Копенгаген
    27 тур
    		3 мая, воскресенье 15:00 Вестсьелланд 2:1 Нордшелланд
    26 тур
    		26 апреля, воскресенье 18:00 Брондбю 4:0 Вестсьелланд
    25 тур
    		18 апреля, суббота 16:00 Вестсьелланд 2:1 Ольборг
    24 тур
    		11 апреля, суббота 18:00 Рандерс 1:1 Вестсьелланд
    23 тур
    		7 апреля, вторник 20:00 Оденсе 1:2 Вестсьелланд
    22 тур
    		22 марта, воскресенье 19:00 Вестсьелланд 0:1 Брондбю
    21 тур
    		15 марта, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:0 Вестсьелланд
    20 тур
    		9 марта, понедельник 21:00 Вестсьелланд 1:2 Оденсе
    19 тур
    		27 февраля, пятница 20:30 Вестсьелланд 0:1 Сендерийск
    18 тур
    		22 февраля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Вестсьелланд
    17 тур
    		7 декабря, воскресенье 16:00 Вестсьелланд 1:1 Хобро
    16 тур
    		1 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Вестсьелланд
    15 тур
    		21 ноября, пятница 20:30 Вестсьелланд 0:1 Рандерс
    14 тур
    		9 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Вестсьелланд
    13 тур
    		1 ноября, суббота 19:00 Вестсьелланд 1:4 Эсбьерг
    12 тур
    		24 октября, пятница 20:30 Силькеборг 1:2 Вестсьелланд
    11 тур
    		19 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 5:0 Вестсьелланд
    10 тур
    		5 октября, воскресенье 15:00 Вестсьелланд 1:1 Сендерийск
    9 тур
    		28 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:0 Вестсьелланд
    8 тур
    		22 сентября, понедельник 21:00 Вестсьелланд 1:0 Ольборг
    7 тур
    		14 сентября, воскресенье 21:00 Эсбьерг 3:0 Вестсьелланд
    6 тур
    		1 сентября, понедельник 21:00 Хобро 3:1 Вестсьелланд
    5 тур
    		17 августа, воскресенье 16:00 Вестсьелланд 2:0 Силькеборг
    4 тур
    		8 августа, пятница 20:30 Рандерс 1:0 Вестсьелланд
    3 тур
    		2 августа, суббота 17:00 Вестсьелланд 2:2 Копенгаген
    2 тур
    		25 июля, пятница 20:30 Вестсьелланд 3:1 Оденсе
    1 тур
    		18 июля, пятница 20:30 Нордшелланд 3:2 Вестсьелланд
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