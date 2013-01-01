Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
5
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
6
3
42
15
27
57
26
17
6
3
51
26
25
57
26
14
7
5
51
28
23
49
26
14
5
7
36
24
12
47
26
13
5
8
38
34
4
44
26
10
7
9
41
35
6
37
26
10
6
10
32
27
5
36
26
9
6
11
35
38
-3
33
26
8
6
12
26
25
1
30
26
8
3
15
22
48
-26
27
26
7
5
14
23
31
-8
26
26
5
7
14
28
42
-14
22
26
5
5
16
23
45
-22
20
26
4
8
14
13
43
-30
20
Команда
1
3
4
5
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
27
6
21
32
13
8
5
0
28
13
15
29
13
9
1
3
21
10
11
28
13
8
3
2
21
15
6
27
13
8
2
3
29
13
16
26
13
8
2
3
20
8
12
26
13
7
2
4
20
13
7
23
13
7
2
4
15
15
0
23
13
6
4
3
20
12
8
22
13
6
1
6
19
19
0
19
13
4
3
6
16
19
-3
15
13
3
6
4
8
13
-5
15
13
3
5
5
15
16
-1
14
13
2
3
8
10
20
-10
9
Команда
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
1
3
23
13
10
28
13
7
4
2
15
9
6
25
13
6
5
2
22
15
7
23
13
5
4
4
15
14
1
19
13
5
2
6
17
19
-2
17
13
4
3
6
21
23
-2
15
13
3
5
5
16
19
-3
14
13
3
4
6
12
14
-2
13
13
3
2
8
13
25
-12
11
13
3
2
8
7
12
-5
11
13
2
2
9
13
26
-13
8
13
1
2
10
5
30
-25
5
13
1
1
11
7
33
-26
4
13
0
4
9
6
17
-11
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире