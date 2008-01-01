Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
3
1
17
9
8
24
11
6
3
2
17
9
8
21
11
6
2
3
16
11
5
20
11
4
6
1
14
4
10
18
11
4
6
1
13
6
7
18
11
4
5
2
17
11
6
17
11
5
2
4
20
15
5
17
11
4
4
3
8
9
-1
16
11
4
3
4
13
11
2
15
11
3
6
2
12
11
1
15
11
3
5
3
9
10
-1
14
11
3
5
3
11
13
-2
14
11
2
5
4
14
17
-3
11
12
2
5
5
12
17
-5
11
11
2
3
6
10
22
-12
9
12
1
6
5
10
17
-7
9
11
2
2
7
6
16
-10
8
11
1
3
7
5
16
-11
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
12
6
6
14
6
4
1
1
11
4
7
13
6
3
3
0
6
2
4
12
6
3
3
0
6
2
4
12
5
3
2
0
8
3
5
11
5
3
2
0
9
6
3
11
7
2
4
1
12
7
5
10
5
3
1
1
9
2
7
10
5
3
1
1
6
3
3
10
5
2
3
0
8
4
4
9
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
3
1
7
6
1
9
5
2
1
2
5
5
0
7
6
1
3
2
4
7
-3
6
6
1
2
3
4
7
-3
5
5
1
1
3
7
12
-5
4
5
1
0
4
3
7
-4
3
5
0
2
3
2
8
-6
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
4
2
2
10
6
3
1
2
10
8
2
10
5
3
1
1
5
3
2
10
5
3
0
2
11
7
4
9
6
1
5
0
5
2
3
8
4
2
1
1
5
4
1
7
6
1
4
1
5
3
2
7
6
1
4
1
7
5
2
7
7
1
4
2
8
9
-1
7
6
2
0
4
5
7
-2
6
5
1
3
1
5
5
0
6
6
1
2
3
3
9
-6
5
5
1
1
3
9
11
-2
4
6
0
3
3
2
7
-5
3
6
0
2
4
5
17
-12
2
5
0
2
3
3
8
-5
2
6
0
2
4
4
11
-7
2
5
0
1
4
1
9
-8
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире