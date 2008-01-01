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Франция. Третья лига
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Валансьен
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Валансьен - результаты матчей
Валансьен
Франция. Третья лига
Стадион:
Стад дю Айно
Сайт:
http://www.va-fc.com/
Тренер:
Ариэль Якобс
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Франция. Лига 1. 2007/2008
05.11 | 22:45
Валансьен
2 : 2
Орлеан
31.10 | 16:45
Канн
2 : 1
Валансьен
17.10 | 15:45
Валансьен
1 : 1
Амьен
03.10 | 21:45
Версаль
1 : 0
Валансьен
26.09 | 21:45
Валансьен
2 : 1
Ле-Пюи
19.09 | 15:45
Ля Рош-сюр-Йон
3 : 2
Валансьен
12.09 | 15:45
Валансьен
1 : 2
Флери
03.09 | 21:45
Руан
1 : 1
Валансьен
29.08 | 15:45
Валансьен
0 : 0
Конкарно
20.08 | 21:45
Париж 13
0 : 0
Валансьен
14.08 | 20:00
Валансьен
2 : 0
Бур-ан-Бресс
07.08 | 21:45
Кан
4 : 0
Валансьен
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