Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
7
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
5
3
62
24
38
71
30
18
6
6
64
43
21
60
30
17
7
6
52
32
20
58
30
15
5
10
48
42
6
50
30
13
7
10
49
35
14
46
30
11
9
10
59
53
6
42
30
11
8
11
40
39
1
41
30
10
10
10
41
48
-7
40
30
11
6
13
44
52
-8
39
30
8
12
10
42
42
0
36
30
10
6
14
43
49
-6
36
30
10
5
15
47
60
-13
35
30
10
5
15
45
60
-15
35
30
8
5
17
41
54
-13
29
30
6
6
18
31
49
-18
24
30
4
10
16
27
53
-26
22
Команда
3
8
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
40
14
26
38
15
12
1
2
40
20
20
37
15
10
3
2
30
14
16
33
15
10
2
3
33
12
21
32
15
10
2
3
28
18
10
32
15
8
5
2
33
19
14
29
15
7
6
2
25
17
8
27
15
6
5
4
25
14
11
23
15
6
5
4
27
29
-2
23
15
6
4
5
27
20
7
22
15
6
3
6
21
21
0
21
15
5
4
6
28
28
0
19
15
5
3
7
16
18
-2
18
15
4
5
6
24
23
1
17
15
4
5
6
14
20
-6
17
15
4
1
10
16
21
-5
13
Команда
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
22
10
12
33
15
7
4
4
22
18
4
25
15
6
5
4
24
23
1
23
15
4
7
4
18
19
-1
19
15
5
3
7
20
24
-4
18
15
5
3
7
23
31
-8
18
15
5
3
7
15
25
-10
18
15
4
4
7
25
33
-8
16
15
5
1
9
19
32
-13
16
15
3
5
7
16
23
-7
14
15
4
2
9
16
29
-13
14
15
3
4
8
26
34
-8
13
15
3
4
8
16
31
-15
13
15
4
0
11
18
31
-13
12
15
1
3
11
15
31
-16
6
15
0
5
10
13
33
-20
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире