Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Санднес Ульф - турнирная таблица

Санднес
Стадион:
Санднес Иддтретспарк
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Мольде
2
Русенборг
3
Одд
4
Стремсгодсет
5
Лиллестрем
6
Волеренга
7
Олесунн
8
Сарпсборг 08
9
Стабек
10
Викинг
11
Хаугесунд
12
Старт
13
Буде-Глимт
14
Бранн
15
Согндаль
16
Санднес Ульф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
5
3
62
24
38
71
30
18
6
6
64
43
21
60
30
17
7
6
52
32
20
58
30
15
5
10
48
42
6
50
30
13
7
10
49
35
14
46
30
11
9
10
59
53
6
42
30
11
8
11
40
39
1
41
30
10
10
10
41
48
-7
40
30
11
6
13
44
52
-8
39
30
8
12
10
42
42
0
36
30
10
6
14
43
49
-6
36
30
10
5
15
47
60
-13
35
30
10
5
15
45
60
-15
35
30
8
5
17
41
54
-13
29
30
6
6
18
31
49
-18
24
30
4
10
16
27
53
-26
22
Команда
1
Мольде
2
Русенборг
3
Одд
4
Лиллестрем
5
Стремсгодсет
6
Волеренга
7
Сарпсборг 08
8
Олесунн
9
Буде-Глимт
10
Хаугесунд
11
Стабек
12
Старт
13
Согндаль
14
Викинг
15
Санднес Ульф
16
Бранн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
40
14
26
38
15
12
1
2
40
20
20
37
15
10
3
2
30
14
16
33
15
10
2
3
33
12
21
32
15
10
2
3
28
18
10
32
15
8
5
2
33
19
14
29
15
7
6
2
25
17
8
27
15
6
5
4
25
14
11
23
15
6
5
4
27
29
-2
23
15
6
4
5
27
20
7
22
15
6
3
6
21
21
0
21
15
5
4
6
28
28
0
19
15
5
3
7
16
18
-2
18
15
4
5
6
24
23
1
17
15
4
5
6
14
20
-6
17
15
4
1
10
16
21
-5
13
Команда
1
Мольде
2
Одд
3
Русенборг
4
Викинг
5
Стремсгодсет
6
Стабек
7
Олесунн
8
Бранн
9
Старт
10
Лиллестрем
11
Хаугесунд
12
Волеренга
13
Сарпсборг 08
14
Буде-Глимт
15
Согндаль
16
Санднес Ульф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
22
10
12
33
15
7
4
4
22
18
4
25
15
6
5
4
24
23
1
23
15
4
7
4
18
19
-1
19
15
5
3
7
20
24
-4
18
15
5
3
7
23
31
-8
18
15
5
3
7
15
25
-10
18
15
4
4
7
25
33
-8
16
15
5
1
9
19
32
-13
16
15
3
5
7
16
23
-7
14
15
4
2
9
16
29
-13
14
15
3
4
8
26
34
-8
13
15
3
4
8
16
31
-15
13
15
4
0
11
18
31
-13
12
15
1
3
11
15
31
-16
6
15
0
5
10
13
33
-20
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
10
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
7
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+