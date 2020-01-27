- 27 января 2020
- 01:37 Фото Защитник «МЮ» Джонс забил гол впервые за 2150 дней 3
- 26 января 2020
- 22:20 Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке 1
- 20:13 Болельщики «МЮ» скандировали: «Ненавидим Глейзеров» и «Вудворд умрет» во время матча с «Транмером»
- 19:52 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере 3
- 19:19 «Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
- 18:53 «Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола 1
- 24 января 2020
- 06:59 «Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!» 2
- 06:15 «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с клубом Д3 «Транмер Роверс»
- 4 января 2020
- 21:58 Полузащитник «Уотфорда» Чалоба забил впервые за четыре года 1
- 19:48 Игроки «Уотфорда» получили красные карточки в трех матчах подряд
- 14 мая 2019
- 00:44 Видео Судья АПЛ Майк Дин отпраздновал победу «Транмера» в полуфинале плей-офф Второй лиги
- 5 января 2019
- 14:20 Покеттино: «Выпустил Кейна в матче с «Транмером», чтобы показать уважение. В 4-м дивизионе редко видят икон английского футбола» 3
- 10:50 Сон сделал 12 результативных действий в шести последних матчах за «Тоттенхэм». 13 января он уедет на Кубок Азии 4
- 01:30 7:0 против «Транмера» в Кубке Англии – самая крупная гостевая победа в истории «Тоттенхэма» 2
- 00:35 Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Транмер» из 4-го дивизиона
- 10 сентября 2015
- 00:26 В Англии может произойти первый случай дисквалификации за симуляцию 1