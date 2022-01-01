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Англия. Вторая лига
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Транмер
Состав
€ 2,63 млн
Транмер - состав команды
Транмер
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://www.tranmererovers.co.uk/
Тренер:
Микки Адамс
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Бойс-Кларк Кония
Вра
23
-
12
Jack Barrett
Вра
-
5
Смит Натан
Защ
30
€ 0.275 млн
3
Слэйтер Джейкоб
Защ
22
€ 0.15 млн
23
Броу Патрик
Защ
30
€ 0.15 млн
23
Бристоу Итан
Защ
24
€ 0.125 млн
16
Bobby Faulkner
Защ
-
30
George Nevett
Защ
-
6
Волкс Уилл
Пол
33
€ 0.4 млн
10
Инс Томас
Пол
34
€ 0.3 млн
25
Уоррингтон Льюис
Пол
24
€ 0.25 млн
42
Кенне Ноан
Пол
23
€ 0.25 млн
11
Конлон Том
Пол
30
€ 0.15 млн
8
Финли Сэм
Пол
34
€ 0.075 млн
16
Лоу Джейсон
Пол
35
€ 0.05 млн
20
Charlie Veevers
Пол
-
15
Jordan Davies
Пол
-
7
Charlie Whitaker
Пол
-
26
Плант Джеймс
Нап
22
€ 0.175 млн
9
Айронсайд Джо
Нап
33
€ 0.15 млн
19
Бейкер-Ричардсон Кортни
Нап
30
€ 0.125 млн
17
Zane Okoro
Нап
-
24
David Kamara
Нап
-
29
Dylan Jones
Нап
-
31
Max Dickov
Нап
-
25
Taylan Harris
Нап
-
24
Billy Blacker
Нап
-
2
Joel Senior
Нап
-
18
Connor Jennings
Нап
-
22
Lee O'Connor
Нап
-
1
Luke McGee
Нап
-
4
Jordan Turnbull
Нап
-
13
Joe Murphy
Нап
-
11
Omari Patrick
Нап
-
44
Ryan Watson
Нап
-
9
Kristian Dennis
Нап
-
Всего игроков: 36, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 10, нападающих: 18
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