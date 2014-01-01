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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
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Эсватини
Результаты
Результаты сборной Эсватини по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сайт:
http://www.nfas.org.sz/
Тренер:
Здравко Логарушич
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Расписание
Таблица
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Первый этап 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
13.10 | 19:00
Кабо-Верде
3 : 0
Эсватини
08.10 | 16:00
Эсватини
2 : 2
Ангола
08.09 | 22:00
Ливия
2 : 0
Эсватини
04.09 | 22:00
Камерун
3 : 0
Эсватини
23.03 | 16:00
Эсватини
3 : 3
Маврикий
19.03 | 19:00
Эсватини
0 : 0
Камерун
11.06 | 16:00
Маврикий
2 : 1
Эсватини
07.06 | 19:00
Ангола
1 : 0
Эсватини
21.11 | 16:00
Эсватини
0 : 2
Кабо-Верде
17.11 | 16:00
Эсватини
0 : 1
Ливия
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