Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эсватини - Маврикий
Эсватини - Маврикий: обзор матча 23 марта 2025
Эсватини
23.03.2025, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 6 тур
3 : 3
Завершен
Маврикий
47'
Л. Роуз
90+1'
E. Vincent
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эсватини - Маврикий
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
E. Vincent
Замена
F. Badenhorst
️️️️
J. Figuareido
67'
Желтая карточка
F. Mamba
57'
55'
Желтая карточка
R. Latouchent
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Роуз
15'
Желтая карточка
Л. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсватини
16
Mlamuli Makhanya
ВР
19
Lindo Thembinkosi Mkhonta
ЦЗ
14
Mzwandile Mabelesa
ЦП
17
Kwakhe Thwala
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
2
Innocent Dlamini
ЦП
6
Mxolisi Mkhonto
ЦП
10
Justice Figuareido
ЦП
8
Fanelo Mamba
ЦП
10
Banele Sikhondze
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
Главный тренер
Здравко Логарушич
Маврикий
16
Dorian Chiotti
ВР
4
Линдсей Роуз
ЦЗ
3
Дилан Коллард
ЦЗ
17
Emmanuel Vincent
ЦЗ
20
Jason Ferré
ЦП
7
Jeremy Villeneuve
ЦП
10
Stephan De Robillard
ЦП
8
Adel Langue
ЦП
14
Rosario Latouchent
ЦП
2
Jordan François
ЦП
9
Quentin Lalsing
ЦФ
Главный тренер
Гийом Муллек
Эсватини
16
Xolani Gama
ВР
1
Mlungisi Nxumalo
ВР
14
Gift Gamedze
ЦЗ
18
Bongi Magagula
ЦЗ
2
Philiso Newman
ЦЗ
5
Thando Langa
ЦЗ
22
Simanga Masangane
ЦП
7
Felix Badenhorst
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
15
Mayibongwe Mabuza
ЦФ
21
Siyabonga Mthokozisi Gwebu
ЦФ
3
Sambulo Simelane
ЦФ
Маврикий
1
Kevin Jean-Louis
ВР
12
Brandon Citorah
ЦЗ
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
11
Yannick Aristide
ЦП
22
Cooper Legrand
ЦП
6
William Francois
ЦП
21
Adrien Botlar
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
19
Adrien Francois
ЦФ
1-5-3-1
16
19
10
8
10
4
6
2
11
17
14
3-5-1-1
16
4
Роуз
3
Коллард
17
7
8
14
2
10
20
9
10
7
7
10
Остались в запасе
Эсватини
Маврикий
16
Xolani Gama
ВР
1
Mlungisi Nxumalo
ВР
14
Gift Gamedze
ЦЗ
18
Bongi Magagula
ЦЗ
2
Philiso Newman
ЦЗ
5
Thando Langa
ЦЗ
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
15
Mayibongwe Mabuza
ЦФ
21
Siyabonga Mthokozisi Gwebu
ЦФ
3
Sambulo Simelane
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
1
Kevin Jean-Louis
ВР
12
Brandon Citorah
ЦЗ
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
11
Yannick Aristide
ЦП
22
Cooper Legrand
ЦП
6
William Francois
ЦП
21
Adrien Botlar
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
19
Adrien Francois
ЦФ
Главный тренер
Гийом Муллек
Остались в запасе
16
Xolani Gama
ВР
1
Mlungisi Nxumalo
ВР
14
Gift Gamedze
ЦЗ
18
Bongi Magagula
ЦЗ
2
Philiso Newman
ЦЗ
5
Thando Langa
ЦЗ
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
15
Mayibongwe Mabuza
ЦФ
21
Siyabonga Mthokozisi Gwebu
ЦФ
3
Sambulo Simelane
ЦФ
Остались в запасе
1
Kevin Jean-Louis
ВР
12
Brandon Citorah
ЦЗ
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
11
Yannick Aristide
ЦП
22
Cooper Legrand
ЦП
6
William Francois
ЦП
21
Adrien Botlar
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
19
Adrien Francois
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Главный тренер
Гийом Муллек
Статистика матча Эсватини - Маврикий
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Кабо-Верде
3 : 0
13.10.2025
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эсватини
2 : 2
08.10.2025
Ангола
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ливия
2 : 0
08.09.2025
Эсватини
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
Информация о матче
Стадион:
Mbombela Stadium, Nelspruit
Новости команд
Все
Эсватини
Маврикий
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Сборная Эсватини хочет сыграть с Россией
30 октября
46
Маврикий – Джибути: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Сборная, пропустившая отбор ЧМ-2026, сыграет официальный матч впервые за несколько лет
24 марта
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Сборная Эсватини хочет сыграть с Россией
30 октября
46
Сборная, пропустившая отбор ЧМ-2026, сыграет официальный матч впервые за несколько лет
24 марта
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
2025.09.04 12:34
3
Маврикий – Джибути: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+