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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Маврикий - Эсватини
Маврикий - Эсватини: обзор матча 11 июня 2024
Маврикий
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Эсватини
43'
Л. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маврикий - Эсватини
85'
Желтая карточка
N. Dlamini
ГОЛ! 1:0!
Л. Роуз
Пас отдал
K. Bru
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маврикий
16
Dorian Chiotti
ВР
4
Линдсей Роуз
ЦЗ
17
Emmanuel Vincent
ЦЗ
13
Aurelien Francois
ЦП
8
Adel Langue
ЦП
10
Kévin Bru
ЦП
11
Yannick Aristide
ЦП
6
Wilson Moutou
ЦП
2
Jordan François
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
Эсватини
16
Ncamiso Dlamini
ВР
5
Bongwa Owa Matsebula
ЦЗ
20
Mxolisi Simiso Manana
ЦЗ
6
Mxolisi Mkhonto
ЦП
17
Kwakhe Thwala
ЦП
14
Mzwandile Mabelesa
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
21
Sifiso Matse
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
Маврикий
1
Kevin Jean-Louis
ВР
15
Fernando Jackson
ЦП
Эсватини
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
2-5-1
16
4
Роуз
17
10
11
6
2
8
13
2-3-2
16
5
20
6
17
14
21
11
Остались в запасе
Маврикий
Эсватини
1
Kevin Jean-Louis
ВР
15
Fernando Jackson
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
Главный тренер
Здравко Логарушич
Остались в запасе
1
Kevin Jean-Louis
ВР
15
Fernando Jackson
ЦП
Остались в запасе
8
Sibongakhonkhe Quiton
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
Главный тренер
Здравко Логарушич
Статистика матча Маврикий - Эсватини
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Кабо-Верде
3 : 0
13.10.2025
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эсватини
2 : 2
08.10.2025
Ангола
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ливия
2 : 0
08.09.2025
Эсватини
Информация о матче
Стадион:
Côte D'Or National Sports Complex, St. Pierre
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