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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Эсватини - Камерун
Эсватини - Камерун: обзор матча 19 марта 2025
Эсватини
19.03.2025, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Камерун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эсватини - Камерун
Замена
G. Gamedze
️️️️
F. Mamba
90'
+2
Замена
F. Badenhorst
️️️️
J. Figuareido
90'
83'
Замена
И. Ганаго
️️️️
В. Абубакар
78'
Замена
М. Нгамале
️️️️
К. Бассогог
78'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Д. Чачуа
46'
Замена
Д. Дава
️️️️
Э. Бойомо
46'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ф. Магри
43'
Желтая карточка
Э. Бойомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсватини
16
Mlamuli Makhanya
ВР
19
Lindo Thembinkosi Mkhonta
ЦЗ
10
Justice Figuareido
ЦП
6
Mthunzi Mkhontfo
ЦП
4
Nelizo Dlamini
ЦП
17
Kwakhe Thwala
ЦП
2
Innocent Dlamini
ЦП
10
Banele Sikhondze
ЦП
6
Mxolisi Mkhonto
ЦП
14
Mzwandile Mabelesa
ЦП
11
Philani Thabo Mkhontfo
ЦП
8
Fanelo Mamba
ЦП
Главный тренер
Здравко Логарушич
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Карлос Балеба
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
10
Брайан Мбемо
ПВ
2
Джексон Чачуа
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Эсватини
1
Mlungisi Nxumalo
ВР
16
Xolani Gama
ВР
2
Philiso Newman
ЦЗ
14
Gift Gamedze
ЦЗ
18
Bongi Magagula
ЦЗ
5
Thando Langa
ЦЗ
22
Simanga Masangane
ЦП
7
Felix Badenhorst
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
21
Siyabonga Mthokozisi Gwebu
ЦФ
3
Sambulo Simelane
ЦФ
15
Mayibongwe Mabuza
ЦФ
Камерун
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Джойским Дава
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
8
Вилитти Юнусса
ОП
7
Натан Н'Гуму
ПВ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
14
Дэнни Намасо
ЦФ
1-5-3-2
16
19
6
14
11
8
10
2
17
4
6
10
4-2-2-2
23
Онана
18
Онгла
22
Бойомо
4
Ву
5
Толо
11
Бассогог
24
Балеба
2
Чачуа
10
Мбемо
9
Магри
10
Абубакар
8
14
14
8
10
7
7
10
22
Бойомо
21
Дава
21
Дава
22
Бойомо
11
Бассогог
19
Нгамале
19
Нгамале
11
Бассогог
2
Чачуа
7
Н'Гуму
7
Н'Гуму
2
Чачуа
10
Абубакар
12
Ганаго
12
Ганаго
10
Абубакар
9
Магри
14
Намасо
14
Намасо
9
Магри
Остались в запасе
Эсватини
Камерун
1
Mlungisi Nxumalo
ВР
16
Xolani Gama
ВР
2
Philiso Newman
ЦЗ
18
Bongi Magagula
ЦЗ
5
Thando Langa
ЦЗ
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
21
Siyabonga Mthokozisi Gwebu
ЦФ
3
Sambulo Simelane
ЦФ
15
Mayibongwe Mabuza
ЦФ
Главный тренер
Здравко Логарушич
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
1
Mlungisi Nxumalo
ВР
16
Xolani Gama
ВР
2
Philiso Newman
ЦЗ
18
Bongi Magagula
ЦЗ
5
Thando Langa
ЦЗ
22
Simanga Masangane
ЦП
11
Sabelo Ndzinisa
ЦФ
21
Siyabonga Mthokozisi Gwebu
ЦФ
3
Sambulo Simelane
ЦФ
15
Mayibongwe Mabuza
ЦФ
Остались в запасе
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Здравко Логарушич
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Эсватини - Камерун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Суринам
4 : 0
15.11.2026
Эсватини
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Кабо-Верде
3 : 0
13.10.2025
Эсватини
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эсватини
2 : 2
08.10.2025
Ангола
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ливия
2 : 0
08.09.2025
Эсватини
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Mbombela Stadium, Nelspruit
Посещаемость:
708
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