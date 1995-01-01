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    Рандерс - расписание

    Город Рандерс
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.randersfc.dk
    Стадион АутоСи Парк
    Тренер Колин Тодд
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    20 тур
    		5 марта, воскресенье 16:00 Виборг Рандерс
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    21 тур
    		13 марта, понедельник 21:00 Рандерс Орхус
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		19 марта, воскресенье 17:00 Ольборг Рандерс
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