Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Рандерс
|0:0
|Мидтьюлланд
|16 тур
|4 ноября, пятница
|21:00
|Хорсенс
|5:1
|Рандерс
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|0:2
|Нордшелланд
|13 тур
|17 октября, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|3:3
|Рандерс
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Брондбю
|11 тур
|3 октября, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Рандерс
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|3:2
|Силькеборг
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:2
|Рандерс
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Рандерс
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|1:0
|Ольборг
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Виборг
|5 тур
|12 августа, пятница
|22:00
|Копенгаген
|1:3
|Рандерс
|4 тур
|5 августа, пятница
|19:00
|Рандерс
|1:0
|Хорсенс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|0:0
|Рандерс
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|2:2
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Рандерс