Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рандерс - результаты

    Город Рандерс
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.randersfc.dk
    Стадион АутоСи Парк
    Тренер Колин Тодд
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:00 Рандерс 1:0 Люнгбю
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:00 Оденсе 0:0 Рандерс
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Рандерс 0:0 Мидтьюлланд
    16 тур
    		4 ноября, пятница 21:00 Хорсенс 5:1 Рандерс
    15 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Рандерс 0:2 Нордшелланд
    13 тур
    		17 октября, понедельник 20:00 Силькеборг 3:3 Рандерс
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 19:00 Рандерс 2:3 Брондбю
    11 тур
    		3 октября, понедельник 20:00 Нордшелланд 3:1 Рандерс
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Рандерс 3:2 Силькеборг
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Рандерс
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 1:0 Ольборг
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:0 Виборг
    5 тур
    		12 августа, пятница 22:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
    4 тур
    		5 августа, пятница 19:00 Рандерс 1:0 Хорсенс
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 15:00 Орхус 0:0 Рандерс
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:00 Рандерс 2:2 Оденсе
    1 тур
    		15 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
    • Читайте нас: 
    11