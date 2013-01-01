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€ 12 млн
Рандерс - результаты матчей
Рандерс
Дания. Суперлига
Стадион:
АутоСи Парк
Сайт:
http://www.randersfc.dk
Тренер:
Колин Тодд
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Таблица
Дания. Суперлига. 2026/2027
Дания. Суперлига. 2025/2026
Дания. Суперлига. 2024/2025
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Дания. Суперлига. 2021/2022
Дания. Суперлига. 2020/2021
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Дания. Плей-офф. 2018/2019
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Дания. Плей-офф. 2017/2018
Дания. Суперлига. 2017/2018
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Дания. Суперлига. 2016/2017
Дания. Суперлига. 2015/2016
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Дания. Суперлига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Дания. Суперлига. 2013/2014
Дания. Супер-Лига. 2012/2013
Дания. Супер-Лига. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Чемпионат Дании. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
30.10 | 21:00
Люнгбю
2 : 1
Рандерс
23.10 | 20:00
Рандерс
1 : 3
Брондбю
16.10 | 20:00
Хорсенс
0 : 0
Рандерс
11.10 | 15:00
Рандерс
0 : 2
Виборг
20.09 | 15:00
Сендерийск
4 : 2
Рандерс
13.09 | 17:00
Рандерс
1 : 2
Оденсе
06.09 | 19:00
Брондбю
0 : 3
Рандерс
30.08 | 17:00
Рандерс
2 : 1
Орхус
23.08 | 15:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Рандерс
16.08 | 19:00
Рандерс
0 : 4
Копенгаген
09.08 | 17:00
Рандерс
2 : 0
Люнгбю
02.08 | 15:00
Нордшелланд
1 : 0
Рандерс
27.07 | 20:00
Рандерс
1 : 1
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