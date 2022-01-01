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Дания. Суперлига
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Рандерс
Состав
€ 12 млн
Рандерс - состав команды
Рандерс
Дания. Суперлига
Стадион:
АутоСи Парк
Сайт:
http://www.randersfc.dk
Тренер:
Колин Тодд
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Иццо Пол
Вра
31
€ 0.5 млн
32
Jannich Storch
Вра
-
44
Дир Николас
Защ
25
€ 2.5 млн
27
Хопланд Николай
Защ
22
€ 1.5 млн
4
Даммерс Вессел
Защ
31
€ 0.8 млн
2
Лиссенс Лукас
Защ
25
€ 0.65 млн
3
Хег Даниэль
Защ
35
€ 0.1 млн
29
Simon Stüker
Защ
-
15
Martin André Sjølstad
Защ
-
6
Бьоркенгрен Джон
Пол
27
€ 2 млн
17
Греве Матиас
Пол
31
€ 0.8 млн
11
Махмуд Элиес
Пол
25
€ 0.75 млн
28
Ремер Андре
Пол
33
€ 0.25 млн
14
Лауэнборг Фредерик
Пол
29
€ 0.2 млн
8
Laurits Pedersen
Пол
-
33
Cyril Edudzi
Пол
-
21
Axel Henriksson
Пол
-
7
Mike Themsen
Пол
-
5
Oliver Jones
Пол
-
10
Warren Caddy
Пол
-
36
Камара Амади
Нап
21
€ 0.9 млн
30
Санко Мохамед
Нап
23
€ 0.45 млн
9
Amin Al-Hamawi
Нап
-
77
Kasper Junker
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 4
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