Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Лесотто по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа D
    6 тур
    		8 сентября, воскресенье 21:00 Судан 2:3 Лесото
    5 тур
    		16 июня, воскресенье 17:00 Лесото 0:2 Гана
    4 тур
    		8 июня, суббота 17:00 Замбия 4:0 Лесото
    3 тур
    		24 марта, воскресенье 17:00 Лесото 1:1 Замбия
    2 тур
    		10 июня, воскресенье 17:00 Лесото 0:0 Судан
    1 тур
    		1 июня, пятница 21:00 Гана 7:0 Лесото
    • Читайте нас: 
    11