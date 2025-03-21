Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - Лесото
ЮАР - Лесото: обзор матча 21 марта 2025
ЮАР
21.03.2025, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
Лесото
60'
Р. Мофокенг
64'
Д. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Лесото
Замена
N. Maphangule
️️️️
П. Тау
90'
+3
88'
Замена
T. Malane
️️️️
K. Makateng
Замена
И. Рейнерс
️️️️
Л. Фостер
82'
Замена
Т. Мбата
️️️️
Т. Мокоена
82'
Замена
Б. Аубаас
️️️️
Д. Адамс
82'
70'
Замена
T. Toloane
️️️️
L. Lebokollane
Желтая карточка
Л. Фостер
69'
Замена
Т. Морена
️️️️
Э. Моквана
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Адамс
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мофокенг
Пас отдал
Э. Моквана
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
21
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
14
Fawaaz Basadien
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
10
Релебохиле Мофокенг
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Лесото
16
Sekhoane Moerane
(К)
ВР
20
Thabo Makhele
ЦЗ
13
Fusi Matlabe
ЦЗ
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
2
Motlomelo Mkwanazi
ЦЗ
19
Lehlohonolo Matsau
ЦП
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
6
Lisema Lebokollane
ЦП
12
Katleho Makateng
ЦФ
14
Keketso Snyder
ЦФ
11
Neo Mokhachane
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
ЮАР
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
6
Vuyo Letlapa
ЦЗ
2
Thabo Moloisane
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
13
Ndamulelo Maphangule
ЦП
15
Батуси Аубаас
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Лесото
23
Tankiso Chaba
ВР
23
Nthebe Majoro
ВР
17
Thabang Malane
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
9
Mokoteli Mohapi
ЦП
7
Hlompho Kalake
ЦП
8
Thabo Matsoele
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
17
Thato Malakia Sefoli
ЦП
17
Lemohang Lintsa
ЦФ
4
Tsepo Toloane
ЦФ
4-3-2-1
1
Уильямс
21
Нгезана
19
Сибиси
14
20
Мудау
4
Мокоена
10
Мофокенг
12
Моквана
23
Адамс
10
Тау
9
Фостер
4-3-3
16
13
19
2
20
19
10
6
11
14
12
12
Моквана
28
Морена
28
Морена
12
Моквана
4
Мокоена
5
Мбата
5
Мбата
4
Мокоена
10
Тау
13
13
10
Тау
23
Адамс
15
Аубаас
15
Аубаас
23
Адамс
9
Фостер
15
Рейнерс
15
Рейнерс
9
Фостер
12
17
17
12
6
4
4
6
Остались в запасе
ЮАР
Лесото
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
6
Vuyo Letlapa
ЦЗ
2
Thabo Moloisane
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
7
Освин Апполлис
АП
Главный тренер
Уго Броос
23
Tankiso Chaba
ВР
23
Nthebe Majoro
ВР
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
9
Mokoteli Mohapi
ЦП
7
Hlompho Kalake
ЦП
8
Thabo Matsoele
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
17
Thato Malakia Sefoli
ЦП
17
Lemohang Lintsa
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Остались в запасе
16
Сифо Чейн
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
6
Vuyo Letlapa
ЦЗ
2
Thabo Moloisane
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
7
Освин Апполлис
АП
Остались в запасе
23
Tankiso Chaba
ВР
23
Nthebe Majoro
ВР
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
9
Mokoteli Mohapi
ЦП
7
Hlompho Kalake
ЦП
8
Thabo Matsoele
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
17
Thato Malakia Sefoli
ЦП
17
Lemohang Lintsa
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Лесли Нотси
Статистика матча ЮАР - Лесото
1
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
6
Офсайды
0
2
Количество передач
577
283
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Информация о матче
Стадион:
Peter Mokaba Stadium, Polokwane
Посещаемость:
25000
Новости команд
Все
ЮАР
Лесото
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
16 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Генич двумя словами отреагировал на самоубийство участника ЧМ-2026
11 июля
1
Египет – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Египет – ЮАР: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
16 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Генич двумя словами отреагировал на самоубийство участника ЧМ-2026
11 июля
1
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку в Анголе
2025.10.12 00:05
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
«Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе ЛЕ; «Спартак» – с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
2021.08.27 13:38
98
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+