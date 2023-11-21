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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Лесото - Бенин
Лесото - Бенин: обзор матча 21 ноября 2023
Лесото
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Бенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лесото - Бенин
86'
Желтая карточка
Ж. Олайтан
Замена
L. Fothoane
️️️️
T. Bereng
83'
80'
Замена
С. Суку
️️️️
Ж. Доссу
Замена
K. Makateng
️️️️
J. Thaba-Ntso
72'
69'
Замена
А. Унтонджи
️️️️
С. Траоре
69'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Д. Додо
Желтая карточка
M. Mkwanazi
63'
Замена
N. Mokhachane
️️️️
T. Sefali
56'
51'
Замена
И. Хассане
️️️️
С. Д'Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лесото
16
Sekhoane Moerane
ВР
2
Motlomelo Mkwanazi
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
22
Thabo Lesaoana
ЦЗ
8
Thabo Matsoele
ЦП
18
Tsepang Sefali
ЦП
6
Lisema Lebokollane
ЦП
15
Jane Thaba-Ntso
ЦП
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
17
Motete Mohai
ЦФ
9
Sera Motebang
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
11
Rachid Moumini
ЦЗ
4
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
7
Доку Додо
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
21
Стив Траоре
ПВ
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
18
Жуниор Олайтан
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Лесото
1
Mosoeu Seahlolo
ВР
0
Teboho Ratibisi
ВР
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
6
Bokang Sello
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
7
Teboho Letsema
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
11
Neo Mokhachane
ЦФ
12
Katleho Makateng
ЦФ
0
Rethabile Senkoto
ЦФ
0
Thabiso Brown
ЦФ
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
23
Серж Обасса
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
2
Родриг Фассину
ЦП
8
Имуране Хассане
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
0
Себио Суку
ПВ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
14
Charbel Gomez
ЦФ
21
Родриг Косси
ЦФ
3-5-2
16
2
3
22
18
6
15
10
8
9
17
4-2-1-3
16
Альягбе
11
4
Хунтонджи
13
Тижани
12
Кики
20
Доссу
7
Додо
21
Траоре
9
Мунье
18
Олайтан
15
Д'Алмейда
10
10
10
10
18
11
11
18
15
12
12
15
7
Додо
7
Ахлинви
7
Ахлинви
7
Додо
15
Д'Алмейда
8
Хассане
8
Хассане
15
Д'Алмейда
20
Доссу
0
Суку
0
Суку
20
Доссу
21
Траоре
17
Унтонджи
17
Унтонджи
21
Траоре
Остались в запасе
Лесото
Бенин
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
1
Mosoeu Seahlolo
ВР
0
Teboho Ratibisi
ВР
6
Bokang Sello
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
7
Teboho Letsema
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
0
Rethabile Senkoto
ЦФ
0
Thabiso Brown
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
1
Марсель Данджину
ВР
23
Серж Обасса
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
14
Charbel Gomez
ЦФ
21
Родриг Косси
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
1
Mosoeu Seahlolo
ВР
0
Teboho Ratibisi
ВР
6
Bokang Sello
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
7
Teboho Letsema
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
0
Rethabile Senkoto
ЦФ
0
Thabiso Brown
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Данджину
ВР
23
Серж Обасса
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
14
Charbel Gomez
ЦФ
21
Родриг Косси
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Лесото - Бенин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
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