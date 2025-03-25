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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Руанда - Лесото
Руанда - Лесото: обзор матча 25 марта 2025
Руанда
25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лесото
58'
J. Kwizera
82'
L. Fothoane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Руанда - Лесото
82'
ГОЛ! 1:1!
L. Fothoane
Пас отдал
M. Mkwanazi
Замена
S. Gueulette
️️️️
H. Sahabo
77'
61'
Желтая карточка
M. Mkwanazi
Желтая карточка
J. Kwizera
59'
ГОЛ! 1:0!
J. Kwizera
58'
56'
Замена
️️️️
L. Matsau
56'
Замена
L. Fothoane
️️️️
T. Bereng
46'
Замена
K. Makateng
️️️️
L. Lintsa
46'
Замена
F. Matlabe
️️️️
R. Rasethuntša
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Руанда
1
Fiacre Ntwari
ВР
13
Fitina Ombolenga
ЦЗ
5
Ange Mutsinzi
ЦЗ
17
Тьерри Манци
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
15
Bonheur Mugisha
ЦП
10
Hakim Sahabo
ЦП
11
Kevin Muhire
ЦП
22
Jojea Kwizera
ЦФ
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
17
Innocent Nshuti
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Лесото
16
Sekhoane Moerane
ВР
17
Thabang Malane
ЦЗ
2
Motlomelo Mkwanazi
ЦЗ
20
Thabo Makhele
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
19
Lehlohonolo Matsau
ЦП
7
Hlompho Kalake
ЦП
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
11
Neo Mokhachane
ЦФ
17
Lemohang Lintsa
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Руанда
18
Максим Венссенс
ВР
12
Pierre Ishimwe
ВР
16
Clement Niyigena
ЦЗ
16
York Rafael
ЦЗ
4
Hadji Iraguha
ЦП
21
Djabel Manishimwe
ЦП
8
Samuel Gueulette
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
6
Steve Rubanguka
ЦП
9
Didier Mugisha
ЦФ
Лесото
1
Ntsane Molise
ВР
23
Tankiso Chaba
ВР
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
13
Fusi Matlabe
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
6
Lisema Lebokollane
ЦП
17
Thato Malakia Sefoli
ЦП
9
Mokoteli Mohapi
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
12
Katleho Makateng
ЦФ
4-3-3
1
13
17
Манци
2
5
15
10
11
17
12
22
4-3-3
16
2
20
3
17
19
7
10
17
11
4
16
16
10
8
8
10
3
13
13
3
10
10
10
10
17
12
12
17
Остались в запасе
Руанда
Лесото
18
Максим Венссенс
ВР
12
Pierre Ishimwe
ВР
16
Clement Niyigena
ЦЗ
4
Hadji Iraguha
ЦП
21
Djabel Manishimwe
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
6
Steve Rubanguka
ЦП
9
Didier Mugisha
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
1
Ntsane Molise
ВР
23
Tankiso Chaba
ВР
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
6
Lisema Lebokollane
ЦП
17
Thato Malakia Sefoli
ЦП
9
Mokoteli Mohapi
ЦП
Главный тренер
Лесли Нотси
Остались в запасе
18
Максим Венссенс
ВР
12
Pierre Ishimwe
ВР
16
Clement Niyigena
ЦЗ
4
Hadji Iraguha
ЦП
21
Djabel Manishimwe
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
6
Steve Rubanguka
ЦП
9
Didier Mugisha
ЦФ
Остались в запасе
1
Ntsane Molise
ВР
23
Tankiso Chaba
ВР
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
6
Lisema Lebokollane
ЦП
17
Thato Malakia Sefoli
ЦП
9
Mokoteli Mohapi
ЦП
Главный тренер
Адель Амруш
Главный тренер
Лесли Нотси
Статистика матча Руанда - Лесото
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Информация о матче
Стадион:
Amahoro Stadium, Kigali
Посещаемость:
43000
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