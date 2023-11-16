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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - Лесото
Нигерия - Лесото: обзор матча 16 ноября 2023
Нигерия
16.11.2023, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лесото
67'
С. Аджайи
56'
M. Mkwanazi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - Лесото
84'
Замена
B. Sello
️️️️
J. Thaba-Ntso
Замена
О. Эйна
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
84'
Замена
Б. Оньемаечи
️️️️
Д. Коллинс
73'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Ф. Ониика
73'
72'
Желтая карточка
M. Mkwanazi
70'
Замена
N. Mokhachane
️️️️
T. Sefali
ГОЛ! 1:1!
С. Аджайи
Пас отдал
К. Ихеначо
67'
Замена
Т. Моффи
️️️️
Т. Авонийи
59'
Замена
М. Саймон
️️️️
А. Лукман
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
M. Mkwanazi
Пас отдал
T. Bereng
Желтая карточка
С. Аджайи
54'
14'
Желтая карточка
T. Bereng
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
0
Тайво Авонийи
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
7
Адемола Лукман
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Лесото
16
Sekhoane Moerane
ВР
2
Motlomelo Mkwanazi
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
22
Thabo Lesaoana
ЦЗ
15
Jane Thaba-Ntso
ЦП
8
Thabo Matsoele
ЦП
18
Tsepang Sefali
ЦП
6
Lisema Lebokollane
ЦП
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
Главный тренер
Лесли Нотси
Нигерия
16
Олорунлеке Ожо
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
15
Мозес Саймон
ЛВ
20
Рафаэль Онидика
ОП
10
Джо Арибо
ЦП
11
Нейтан Телла
ПВ
19
Умар Садик
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лесото
1
Mosoeu Seahlolo
ВР
0
Teboho Ratibisi
ВР
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
6
Bokang Sello
ЦЗ
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
0
Rethabile Senkoto
ЦФ
4
Tsepo Toloane
ЦФ
12
Katleho Makateng
ЦФ
11
Neo Mokhachane
ЦФ
9
Sera Motebang
ЦФ
4-1-1-4
1
Узохо
21
Бейсси
6
Аджайи
3
Коллинс
2
Осайи-Самуэль
8
Ониика
17
Ивоби
0
Авонийи
14
Ихеначо
7
Лукман
22
Бонифаци
3-5
16
2
3
22
15
18
6
10
8
3
Коллинс
13
Оньемаечи
13
Оньемаечи
3
Коллинс
2
Осайи-Самуэль
2
Эйна
2
Эйна
2
Осайи-Самуэль
8
Ониика
10
Арибо
10
Арибо
8
Ониика
7
Лукман
15
Саймон
15
Саймон
7
Лукман
0
Авонийи
9
Моффи
9
Моффи
0
Авонийи
15
6
6
15
18
11
11
18
Остались в запасе
Нигерия
Лесото
16
Олорунлеке Ожо
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
11
Нейтан Телла
ПВ
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
1
Mosoeu Seahlolo
ВР
0
Teboho Ratibisi
ВР
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
0
Rethabile Senkoto
ЦФ
4
Tsepo Toloane
ЦФ
12
Katleho Makateng
ЦФ
9
Sera Motebang
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Остались в запасе
16
Олорунлеке Ожо
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
11
Нейтан Телла
ПВ
19
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
19
Mohlomi Makhetha
ЦЗ
1
Mosoeu Seahlolo
ВР
0
Teboho Ratibisi
ВР
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
0
Rethabile Senkoto
ЦФ
4
Tsepo Toloane
ЦФ
12
Katleho Makateng
ЦФ
9
Sera Motebang
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Главный тренер
Лесли Нотси
Статистика матча Нигерия - Лесото
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
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1 : 0
13.10.2025
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