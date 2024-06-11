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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Лесото - Руанда
Лесото - Руанда: обзор матча 11 июня 2024
Лесото
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 4 тур
0 : 1
Завершен
Руанда
45'
J. Kwizera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лесото - Руанда
Желтая карточка
M. Mkwanazi
71'
Замена
T. Bereng
️️️️
L. Fothoane
70'
63'
Желтая карточка
B. Mugisha
45'
ГОЛ! 0:1!
J. Kwizera
Пас отдал
F. Ombolenga
Желтая карточка
L. Fothoane
26'
20'
Желтая карточка
Д. Бизимана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лесото
16
Sekhoane Moerane
ВР
22
Thabo Lesaoana
ЦЗ
2
Motlomelo Mkwanazi
ЦЗ
3
Rethabile Rasethuntša
ЦЗ
15
Jane Thaba-Ntso
ЦП
18
Tsepang Sefali
ЦП
6
Lisema Lebokollane
ЦП
10
Lehlohonolo Fothoane
ЦП
9
Sera Motebang
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Руанда
1
Fiacre Ntwari
ВР
5
Ange Mutsinzi
ЦЗ
13
Fitina Ombolenga
ЦЗ
17
Тьерри Манци
ЦЗ
3
Emmanuel Imanishimwe
ЦЗ
4
Джихад Бизимана
ОП
11
Kevin Muhire
ЦП
15
Bonheur Mugisha
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
17
Innocent Nshuti
ЦФ
22
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Лесото
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
8
Thabo Matsoele
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
10
Tshwarelo Bereng
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
Руанда
18
Максим Венссенс
ВР
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
10
Hakim Sahabo
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
9
Arthur Gitego
ЦФ
3-4-1
16
22
2
3
15
6
10
18
9
4-1-2-3
1
13
17
Манци
3
5
4
Бизимана
11
15
22
17
12
10
10
10
10
Остались в запасе
Лесото
Руанда
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
8
Thabo Matsoele
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
18
Максим Венссенс
ВР
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
10
Hakim Sahabo
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
9
Arthur Gitego
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Остались в запасе
21
Rethabile Mokokoana
ЦЗ
8
Thabo Matsoele
ЦП
7
Teboho Letsema
ЦП
4
Tsepo Toloane
ЦФ
Остались в запасе
18
Максим Венссенс
ВР
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
10
Hakim Sahabo
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
9
Arthur Gitego
ЦФ
Главный тренер
Лесли Нотси
Главный тренер
Адель Амруш
Статистика матча Лесото - Руанда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Лесото
1 : 0
13.10.2025
Зимбабве
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Лесото
1 : 2
10.10.2025
Нигерия
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
Информация о матче
Стадион:
Moses Mabhida Stadium, Durban
Посещаемость:
2000
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