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    Локомотив - таблица

    Город София
    Дивизион Болгария-Первая лига
    Сайт http://lokomotivsofia.bg/
    Стадион Локомотив
    Тренер Стойчо Стоев
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Левски 1 1 0 0 6:0 +6 3
    2. Хебар 1 1 0 0 1:0 +1 3
    3. Ботев 1 0 1 0 0:0 0 1
    4. Пирин 1 0 1 0 0:0 0 1
    5. Черно Море 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. ЦСКА 1948 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Ботев Враца 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Славия С 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Арда 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Этыр 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Локомотив Пл 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Лудогорец 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Крумовград 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Берое 1 0 0 1 0:1 -1 0
    16. Локомотив 1 0 0 1 0:6 -6 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Левски 1 1 0 0 6:0 +6 3
    2. Хебар 1 1 0 0 1:0 +1 3
    3. Пирин 1 0 1 0 0:0 0 1
    4. Ботев 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Черно Море 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. ЦСКА 1948 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Ботев Враца 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Славия С 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Арда 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Этыр 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Локомотив Пл 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Лудогорец 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Крумовград 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Берое 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Локомотив 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ботев 1 0 1 0 0:0 0 1
    2. Левски 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Хебар 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Пирин 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Черно Море 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. ЦСКА 1948 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Ботев Враца 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Славия С 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Арда 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Этыр 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Локомотив Пл 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Лудогорец 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Крумовград 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. ЦСКА 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Берое 1 0 0 1 0:1 -1 0
    16. Локомотив 1 0 0 1 0:6 -6 0
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